17°
7 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

trabajadores
Corsos Capitalinos 2026
alto comedero
Abra Pampa
Diputados
La PLata
Rosario
Emprendedores
Seguridad
reconocimiento
trabajadores
Corsos Capitalinos 2026
alto comedero
Abra Pampa
Diputados
La PLata
Rosario
Emprendedores
Seguridad
reconocimiento

DÓLAR OFICIAL

$1435.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1415.00

3884873397
PUBLICIDAD
CORSOS CAPITALINOS 2026

Todos los ganadores

El municipio dio a conocer las agrupaciones premiadas.

Sabado, 07 de marzo de 2026 00:00
IMAGEN DE REDES SOCIALES: FRATERNIDAD SANGRE CAPORAL

La comuna capitalina dio a conocer a los ganadores de los "Corsos Capitalinos 2026" que, como en anteriores ediciones, congregaron a miles de vecinos, tanto de capital como de localidades vecinas, consolidándose como uno de los eventos más convocantes de la temporada veraniega.

Los "Corsos Capitalinos 2026" se desarrollaron con total éxito durante tres jornadas de celebración que tuvieron como escenarios la avenida Forestal, en Alto Comedero, y la avenida General Savio, en la zona sur de la ciudad. La fiesta, que congregó a miles de vecinos, se vio afectada por las condiciones climáticas, lo que obligó a modificar el cronograma definido por el municipio.

En la categoría Comparsas Indígenas, el primero y segundo lugar fueron declarados desiertos, mientras que el tercer puesto fue para Indios Ottawas. En Agrupación Tradicional, 1ºBallet Mama Pacha (162 puntos), 2° Comparsa Somos Runas (149 puntos) y 3º Academia de Danza Folclórica El Criollo (133 puntos). En Agrupación Ritmos Latinos, 1º Agrupación Rumbata (178 puntos), 2° La Revelación Tropical (145 puntos) y 3º desierto.

En Danzas Bolivianas I - Caporal, 1° Fraternidad Sangre Caporal (178 puntos), 2° Ballet Folclórico Inti Wara (165 puntos) y 3° Fraternidad de Caporales Amautas (150 puntos). En Danzas Bolivianas II (Tinku, Diablada, Morenada, Salay y otras), 1° Fraternidad Folklórica y Cultural Salay Zapateadito Jujuy (162 puntos), 2° Federación Folclórica Artesanos (156 puntos) y 3° Tinkus Kallpas (151 puntos).

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD