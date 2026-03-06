Aumentan los trámites del DNI y el pasaporte

Desde esta semana las puertas de la casa central del Registro Civil, en Belgrano 1083, también están abiertas por la tarde. Para quienes hayan sacado turno a través de la plataforma Tu.Jujuy, se tramitan entre las 14.30 y las 19.30 el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte. Por la mañana la atención sigue siendo de 7.30 a 12.30.

Además de esta novedad, se suma a partir de hoy la puesta en vigencia de las nuevas tarifas fijadas por el Registro Nacional de las Personas (Renaper) que elevarán el costo del DNI común de $8.000 a $10.000. En el caso del documento exprés de $18.000 se incrementa a $20.000.

Según lo dispuesto por el Ministerio del Interior de la Nación el trámite del pasaporte también registrará una importante suba. Es así que el ejemplar común de $75.000 pasa a $100.000 y el exprés -que llega en 7 días- de $150.000 a $200.000.

El justificativo del Renaper por la nueva actualización en el caso del pasaporte es para "continuar asegurando los mejores estándares en términos tecnológicos, de diseño y de seguridad de los documentos de viaje argentinos, y en sintonía con valores de referencia para documentos análogos en países de la región" mientras que en el DNI es "a fines de sostener la eficiente prestación de todos los servicios brindados por la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas".

En su momento el director del Registro Civil de Jujuy, Octavio Rivas, indicó que se trata del segundo incremento que se produce en menos de un año.

La documentación con nuevo formato, que rige desde febrero pasado en todo el país, empezó a llegar a la provincia. Por ejemplo ya están disponibles para ciudadanos de San Antonio y Purmamarca que hicieron las gestiones del DNI.

Incorporan mejoras tecnológicas, mayor seguridad y nuevos elementos visuales de identificación pero se aclaró que no es obligatorio realizar el cambio inmediato del documento o pasaporte sino que los actuales tienen validez hasta la fecha de vencimiento impresa en cada ejemplar.

Sin embargo persisten las demoras en la entrega de DNI, hay casos en que no llegan desde noviembre, teniendo como respuesta desde Nación que sucede tras la implementación del nuevo formato. Desde el Registro Civil de Jujuy están preparando "una denuncia formal ante la Defensoría del Pueblo de la Nación por los derechos truncados de los ciudadanos", según anticipó Rivas.

En cuanto al horario vespertino, que ya está vigente en San Pedro, el CDR de la Terminal capitalina y la central, desde el lunes se sumará Calilegua. (Eugenia Sueldo)

Los valores de otras gestiones

En las distintas delegaciones de capital y el interior también se realizan otros trámites con los siguiente costos: actas y partidas de nacimiento $4.000, adición de apellido $5.000, matrimonio en oficina $28.000, matrimonio en oficina móvil $70.000, unión/cese convivencial $21.000, autorización de viaje particular $11.000, autorización de viaje institucional $8.000 (por cada menor), rectificación de actas $7.000, inscripción extraña jurisdicción $16.000, pedidos de informes $6.000, formularios $1.000 e inscripción de convención matrimonial $25.000.

Los valores rigen desde el 15 de enero pasado tras la adecuación de los aranceles realizada según lo dispuesto por la Ley Impositiva Nº 6.492/2025. A nivel oficial se aclaró que Jujuy se encuentra entre las provincias con los aranceles más bajos del país. Como todos los inicios de ciclo lectivo la demanda de partidas de nacimiento es muy grande y se recordó que está la opción de la solicitud online.