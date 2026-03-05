Rosas para agasajar a las mujeres rondan los $20.000 la docena

Regalar flores no pasa de moda. En su belleza, frescura y perfume se transmiten sentimientos y reconocimientos que perduran más allá del gesto mismo. Para el Día de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, son un excelente obsequio.

Sin embargo, el sector de los floristas capitalinos hasta el miércoles no había tenido mucha demanda quizás porque este año la conmemoración cae en domingo. De todas maneras en el Paseo de las Flores de calle Iguazú y los puestos del cementerio Nuestra Señora del Rosario, sobre calle 9 de Julio, centran sus expectativas en el fin de semana.

Las rosas son las preferidas y las de mayor tamaño que se encuentran a la venta proceden de Bolivia. Supeditado al valor en que los proveedores hagan las últimas reposiciones, la docena se puede conseguir entre $20.000 a $ 30.000; y la unidad de $2.000 a $3.000.

En los primeros puestos del Paseo de las Flores -al que se accede por las escaleras ubicadas frente a la exterminal- Dominga comentó que además de las rosas rojas llegan las rosadas, blancas y amarillas a un precio de $20.000 las 12, bien preparadas y $2.500 cada una. Comentó que están aumentando desde el mes pasado, dado que el paquete de $15.000 había pasado a $20.000 y no descartó nuevas subas.

Un poco más allá Mónica indicó que se cultivan en Cochabamba y se ofrecen a $25.000 la docena ornamentada. Destacó el esfuerzo que vienen haciendo de mantener, por ejemplo, la unidad a $2.000.

Recordó que para el Día de los Enamorados, el 14 de febrero, por ser sábado de Carnaval tuvieron ventas hasta mediodía y después quedó tranquilo; hubo una excepción de un joven que llevó 10 lilium y 47 rosas en un ramo de $150.000. "Este año las fechas en que se venden las flores vienen cayendo sábado y domingo. Cuando es día de semana hay más movimiento, compran a la pasadita pero fines de semana muy poco; así que no nos vamos a arriesgar en agarrar muchas flores porque no sabemos si se van a vender o no", confió.

En el caso de Liliana del puesto 3 en el Cementerio del Rosario coincidió en la predilección de los clientes por las rosas -" es una flor que significa más para un detalle, un regalo, una presentación"- y agregó a los tonos habituales las de color chicle, salmón y fucsia; así como las de pigmentación artificial teñidas de turquesa o amarillo ámbar. La docena con el papel de regalo, moños, algún follaje y las flores pequeñas llamadas grisófilas o tul de novia se estima en $30.000.

Diferenció que la rosa local cuesta $1.000 por unidad, las importadas de Bolivia $2.000 y las de Colombia o Ecuador $4.000. Lo que varía es el tamaño de la flor y el tallo.

En su caso ya recibieron algunos pedidos y el 14 de febrero agotaron su stock.

Para el domingo también se ofrecen lilium a $7.000 la vara que tiene de 4 a 6 flores, los girasoles a $3.000 y los claveles a $1.000 por unidad. Los ramos primaverales parten de $12.000 con rosas, lilium y yerbera. Otros de crisantemos de colores, margaritas y lisiantos pueden ser de $3.000, $5.000 y $10.000.

El Paseo de las Flores atiende de lunes a sábado hasta las 21 y los domingos hasta mediodía; en el Rosario de 7 a 20, pero son flexibles con los horarios en fechas claves.