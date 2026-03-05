Demanda turística para el próximo finde largo por el 24

El próximo fin de semana largo del 24 de marzo se perfila como una fecha clave para el turismo interno.

Los últimos datos emitidos por agencias turísticas, las búsquedas de viajes dentro del país crecieron un 75% en comparación con 2025, consolidando la tendencia de los argentinos por realizar escapadas cortas de descanso.

Mediante los informes, este comportamiento refleja un viajero que quiere combinar naturaleza, gastronomía y experiencias urbanas mediante la planificación anticipada y el uso estratégico de la financiación.

El interés por destinos nacionales aumentó 46% respecto del último mes. El ranking de los lugares más buscados para el feriado es liderado por Puerto Iguazú, San Carlos de Bariloche, Mendoza y Córdoba. También figura Jujuy entre los elegidos.

En el plano internacional, el crecimiento de búsquedas fue del 47% interanual. Los destinos regionales encabezan las preferencias, impulsados por la conectividad aérea y la competitividad cambiaria.

El Top 5 al exterior lo integran Río de Janeiro, Florianópolis, Santiago de Chile, San Pablo y Búzios.

Cuotas y medios de pago

La financiación es el motor de las ventas. De acuerdo al informe, la tarjeta de crédito concentra el 62% de las transacciones. En lo que respecta a viajes nacionales, el 45% de las operaciones se realizan en cuotas, con una marcada preferencia por los planes de 3 y 6 pagos.

Además, la flexibilidad de pagar en dólares se mantiene vigente, especialmente para los viajes al exterior, permitiendo a los usuarios organizar mejor su presupuesto frente al calendario de feriados de 2026.