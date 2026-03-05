Jujuy en Alemania buscó más turistas internacionales

La provincia integró la delegación nacional que participó en la Feria ITB Berlín 2026 con una fuerte agenda comercial. La nueva edición fue concebida como un espacio de negociación y promoción para operadores, agencias de viajes, aerolíneas, hoteles y proveedores de servicios turísticos.

Ayer cerró sus puertas después de tres jornadas donde Jujuy desplegó su potencial despertando interés con el Tren Solar de la Quebrada, producto turístico con fuerte compromiso ambiental que es la tendencia del turismo en el mundo.

La diversidad del país se consolidó como uno de los principales atractivos para el mercado alemán, aspecto especialmente reconocido durante el acto inaugural.

La amplitud de paisajes, riqueza cultural y posibilidad de recorrer múltiples regiones en un mismo viaje posicionan al país como una propuesta integral y diferencial dentro de la oferta latinoamericana.

La delegación también fue integrada por el Inprotur, la Cámara Argentina de Turismo y la Embajada Argentina en Berlín, acompañados por destinos y organismos turísticos como Emprotur Bariloche, Visit Buenos Aires, el Instituto Fueguino de Turismo, el Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy, el Ente de Turismo de Iguazú, el Ente Mendoza Turismo, el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut, y la Secretaría de Turismo de Santa Cruz.

También formaron parte las empresas privadas Antarpply Expeditions, AMV Travel, Argentina Incoming, Azeta Incoming Argentina, Crossing Latin America, Cynsa South America, Destinos Australes, Esteros Viajes, Eurotur DMC Argentina, Gador Viajes, ILS Tours, Innovart DMC, Helling's Travel, Kallpa Tour Operator, Pure! Argentina, Say Hueque, Scenery Travel Service, Solo Patagonia, Tangol Tours, Tiempo Libre, Hotel Madero y Tremun Hoteles, presentando su oferta ante el trade internacional con el objetivo de consolidar alianzas comerciales y ampliar oportunidades para el turismo receptivo argentino.

ATRACTIVO | PROPUESTA INTEGRAL Y DIFERENCIAL EN LA OFERTA LATINOAMERICANA.

Uno de los datos más relevantes fue el nivel de madurez de la demanda. Las reuniones desarrolladas y donde participó Jujuy evidenciaron un interés concreto y avanzado por viajar a Argentina, con múltiples solicitudes de cotización y operadores que ya se encuentran definiendo socios estratégicos para trabajar el destino.

Iguazú, la Patagonia y Buenos Aires concentraron gran parte de las consultas como destinos consolidados, mientras que otros destinos comenzaron a despertar mayor interés. A su vez, el Norte argentino, en particular Jujuy, empezó a ganar atención en plazas donde aún presenta potencial de crecimiento.

Asimismo, se registraron consultas específicas sobre conectividad aérea y propuestas con impacto social. En relación con la seguridad, desde el trade se destacó la creciente importancia de este aspecto y el interés por Argentina como destino confiable dentro del actual escenario internacional.

Workshops

Como antesala de la feria, se realizó el Visit Argentina Workshop en Frankfurt, organizado por el Inprotur con colaboración de la Embajada Argentina en Alemania y el Consulado Argentino en esa ciudad. La actividad reunió a operadores, agencias de viajes y compañías aéreas del mercado alemán manteniendo encuentros de trabajo con el trade local y se avanzó en nuevas oportunidades de comercialización del destino.

La agenda europea continuará con el Visit Argentina Workshop en Ámsterdam, organizado por el Inprotur junto con la Embajada Argentina en los Países Bajos y la Cámara Argentina de Turismo.

Los Países Bajos constituyen un mercado estratégico para Argentina tanto por su alto poder adquisitivo como por el perfil de viajero interesado en experiencias de naturaleza, cultura y destinos de larga distancia. Además, su rol como centro de conectividad aérea y comercial en Europa lo posiciona como una puerta de entrada clave para fortalecer la presencia de la oferta turística argentina en el norte del continente.