Convocatoria abierta para integrar el stand Jujuy

La Secretaría de Cultura convoca a escritores, escritoras y editoriales de la provincia a participar del stand institucional en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
La convocatoria está abierta hasta el 6 de abril y está destinada a obras publicadas entre 2024 y 2026. Cada autor o editorial podrá presentar hasta tres títulos, con un máximo de cinco ejemplares por obra.
Para participar, las personas interesadas deberán completar el formulario correspondiente, consignando datos como autoría, título de la obra, cantidad de ejemplares, género, año de edición, editorial y datos de contacto: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuduhQYZH6wXGlK9PI11Xf7TmF-USXdlkISanaxjWHtiqfKg/viewform?usp=dialog