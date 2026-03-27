Hoy la masonería femenina celebra su aniversario en Jujuy

La Masonería Femenina de Argentina celebrará en Jujuy el 11° aniversario de la Augusta y Respetable Logia “Madres de la Patria N° 14”, con una propuesta abierta a la comunidad que invita al conocimiento y la reflexión.

El encuentro se realizará este viernes 27 de marzo, de 19:30 a 21:00 horas, en la Sala Galán del Teatro Mitre, con entrada libre y gratuita. La actividad contará con la presencia de la Muy Respetable Gran Maestra Adriana Villa, máxima autoridad de la orden, y de la ex Gran Maestra Verónica Sato, quienes estarán a cargo de las disertaciones centrales.

La logia “Madres de la Patria N° 14”, con sede en el Valle de Jujuy, cumple once años de trayectoria, consolidándose como una de las más antiguas dentro del Gran Oriente Simbólico Femenino de la República Argentina que permanece activa en la actualidad. Su origen se remonta al 22 de marzo, cuando un grupo de siete mujeres decidió dar un paso histórico al conformar la primera logia femenina de la provincia.

El nombre elegido rinde homenaje a María Remedios del Valle, figura emblemática de la historia nacional, símbolo de valentía, compromiso y entrega, valores que la institución busca transmitir y fortalecer en su accionar.

Desde sus inicios, la logia se define como un espacio de encuentro, aprendizaje y construcción colectiva, orientado al perfeccionamiento moral e intelectual de sus integrantes. En ese marco, promueve principios como la libertad, la igualdad y la fraternidad, pilares fundamentales de la masonería.

La jornada aniversario se presenta, así como una oportunidad para acercar a la comunidad jujeña a conocer más sobre esta institución, su historia y su rol en la sociedad contemporánea, a través de las voces de dos referentes destacadas de la masonería femenina en el país.