El Gobierno nacional está haciendo una "relectura del pasado"

El doctor en Historia, Nicolás Hernández Aparicio, sostuvo que lo sucedido durante la dictadura militar "viene siendo actualmente objeto de rediscusiones" ya que la fuerza política gobernante "ha realizado una nueva relectura del pasado buscando encontrar explicaciones alternativas en donde pareciera que la dictadura tuvo de alguna forma objetivos necesarios". En ese contexto, agregó que el argumento instalado por los militares de que el golpe de Estado fue realizado porque la Argentina estaba al borde de una guerra civil "es falaz" y afirmó que "hay muchas similitudes entre el plan económico de la dictadura y la del Gobierno actual".

En una entrevista con FM SOL, el especialista desestimó la teoría de los dos demonios instalada por una parte de la sociedad debido a que "ya a finales del 75 la guerrilla había sido absolutamente diezmada por el Ejército argentino a través del famoso operativo Independencia".

"Es una fecha importante y lamentablemente en estos últimos tiempos viene siendo objeto de rediscusiones, de debates sobre cuestiones que al menos desde el año 83 con el retorno de la democracia eran como una especie de sentido común o de acuerdo social sobre algunos puntos y algunos ejes que la sociedad argentina parecía haber sanado luego de la experiencia dictatorial, pero hoy afloran nuevamente en el tablero social y político del momento", relató Hernández Aparicio. Y añadió: "Yo creo obviamente que tiene que ver con el contexto político en el que vivimos, en donde la fuerza política gobernante ha realizado una nueva relectura, por decirlo de alguna forma, sobre este pasado argentino de los años 70, buscando de alguna forma encontrar explicaciones alternativas, para repensar un pasado argentino donde de golpe pareciera que los desaparecidos no fueron tales, la dictadura tuvo objetivos de alguna forma necesarios, pero que si nos remitimos a lo estrictamente histórico, faltan a la verdad del proceso de lo que realmente sucedía en la Argentina previo al 24 de marzo del 76 y lo que sucedió entre el 76 y el 83", señaló.

El especialista recordó que "en el inicio del año 76 es verdad que la economía argentina mostraba signos de un estancamiento bastante profundo, que el contexto internacional no acompañaba y que el precio del petróleo se había disparado fruto de la crisis petrolera mundial, lo que había generado un efecto profundo en la economía argentina al desequilibrar la balanza comercial". "Argentina dependía fuertemente de la exportación de productos agropecuarios, los precios cayeron y las medidas en ese momento del tercer gobierno peronista, habían llevado la inflación al 566%, o sea, la economía estaba en una situación bastante explosiva y las medidas que se intentaban para frenar ese contexto adverso, no ayudaban demasiado. Entre ellas estuvo el famoso Rodrigazo, que implicó una devaluación de la moneda nacional y que tuvo efectos muy negativos en el bolsillo de los trabajadores", indicó.

Manifestó que "la dictadura sostuvo que la causa principal que habilitaba esta nueva interrupción de la democracia era el famoso virus subversivo. ¿Qué era el virus subversivo? La guerrilla argentina que venía operando desde el año 69, posterior al cordobazo, y que tenía expresiones principalmente tanto en montoneros como en el Ejército Revolucionario del Pueblo". Sin embargo, Hernández Aparicio expresó que "la capacidad de acción de ambas organizaciones, ya a finales del 75 había sido absolutamente diezmada por el Ejército argentino a través del famoso operativo Independencia, lanzado a principios del 75 con el objetivo justamente de combatir la guerrilla rural. Entonces, esos cuadros militantes de la guerrilla estaban prácticamente aniquilados para finales del 75".

Consultado sobre la teoría de los dos demonios, aseveró que "obviamente que no se puede poner a las organizaciones guerrilleras y al Ejército en un contexto de igualdad de fuerzas, pese a que no se puede negar que la guerrilla cometió excesos y que produjo también hechos repudiables, pero no se puede comparar el grado de amplitud y el grado de injerencia del aparato estatal en la represión clandestina con el accionar de la guerrilla".