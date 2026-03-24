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Actos por los 50 años del último Golpe de Estado

Día de movilizaciones y homenajes en Jujuy

Martes, 24 de marzo de 2026 00:00

Dentro de los actos programados por organismos de DDHH, organizaciones sindicales y sociales y partidos políticos por el 50º aniversario del último golpe cívico, militar y eclesiástico, para hoy se prevén marchas y homenajes, con especial epicentro en la localidad de Purmamarca.

Precisamente, desde las 9.30 se prevé un homenaje y ofrenda floral en la tumba de Hugo Julián Luna, víctima de los "Vuelos de la muerte" en el cementerio de Purmamarca, organizado por Madres y Familiares de Detenidos - Desaparecidos de esa localidad.

También a esa hora, Marcha por la Memoria, Verdad y Justicia desde el Monolito de las y los Detenidos - Desaparecidos (ruta nacional 34) hasta la plaza central de Libertador General San Martín, mientras que a las 10 se realizará, otra vez en Purmamarca, la señalización donde vivió Marina Vilte, la gremialista de Adep desaparecida durante la dictadura, en Lavalle 205 de ese pueblo quebradeño.

A las 10, Marcha de los Pañuelos Blancos, previa concentración a la entrada de la localidad de Guerrero, y a las 11 acto en el exCentro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio del lugar.

A las 10.30, acto en la Plaza 9 de Julio de Purmamarca, en conjunto con el municipio, y posterior Pañuelazo.

Asimismo a las 15, en capital, acto y marcha a 50 años del Golpe de Estado "30 mil veces Organización y Lucha" en el Parque de la Memoria, Acceso Sur, con movilización a Plaza Belgrano. A la misma hora, también habrá movilización desde la Plaza Belgrano hasta Plaza de la Memoria, Verdad y Justicia en San Pedro.

Finalmente, a las 18, "Cultura y Derechos Humanos, Arte y Memoria en tu Barrio", con grabados en pañuelos, en Plaza Belgrano de capital, organizado por Las 20 Verdaderas Peronistas Jujuy - MDF.

 

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