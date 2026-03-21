Internas del PJ: tres listas presentaron candidaturas para competir el 19 de abril

El Partido Justicialista de Misiones completó el viernes por la noche el cierre de listas para las elecciones internas del próximo 19 de abril, en una jornada que se extendió hasta la madrugada debido al proceso de recepción y verificación de la documentación presentada por los distintos espacios.

De acuerdo a información recabada por Misiones Opina, tres sectores lograron inscribir su participación en la competencia interna. Uno de ellos está referenciado en Christian Humada; otro responde al dirigente Alberto Arrúa; y un tercero reúne a espacios no alineados con la Renovación, con una propuesta encabezada por Lalo Costa Arguibel y acompañada por Cristina Brítez y Francisco Fabio, de Oberá.

El horario de cierre fue fijado a las 00:00, momento a partir del cual se procedió al cierre del acceso y al inicio de la etapa de análisis de la documentación presentada. Luego del cierre llegaron el exintendente de Campo Viera Juan Carlos Ríos y la exdiputada Carmen Mendez Ason, quienes no pudieron ingresar porque los portones estaban cerrados.

Revisión de listas

La primera lista en completar el proceso de validación inicial fue la encabezada por Cristian Humada, que presentó más de 1.700 avales, cumpliendo con los requisitos exigidos alrededor de las 3.30 de este sábado. El propio Humada, exconcejal de Posadas, confirmó a Misiones Opina que encabezará la lista denominada "La Julio Humada" para ser presidente. Su padre fue un reconocido dirigente peronista y gobernador de Misiones y su apellido está vinculado desde hace muchos años al PJ.

En paralelo, se avanzaba en la revisión de la lista que agrupa a los sectores no renovadores, cuya documentación estaba siendo procesada durante la madrugada. En tanto, la presentación vinculada a Alberto Arrúa también ingresó dentro del plazo establecido, aunque su carpeta comenzó a ser evaluada posteriormente. Fue ingresada por el apoderado Martín Kornuta. En la mañana de este sábado no hay confirmación de que las dos hayan aprobado los requisitos. Podría extenderse la revisión hasta mañana domingo.

Además, se registraron presentaciones de listas municipales que participaron únicamente en sus distritos, sin integrar una nómina provincial.

La revisión de las carpetas y avales se desarrolló en oficinas internas del partido, dispuestas por la Junta Electoral que preside Marcela Fabiana Villegas, una dirigente de Buenos Aires que ya fue parte de la Junta que normalizó el PJ de Corrientes el año pasado, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los requisitos formales establecidos para la competencia electoral.

Al momento de finalización de la jornada, el proceso de análisis aún continuaba, por lo que la oficialización definitiva de las listas quedará sujeta a la validación completa por parte de las autoridades partidarias.

Escenario interno

La conformación de estas tres propuestas refleja la diversidad de posicionamientos dentro del peronismo misionero, en una interna que permitirá ordenar la representación partidaria de cara a los próximos desafíos electorales. La renovación busca mantener el control del partido dentro de su frente, de cara a las elecciones generales de 2027, en tanto los sectores vinculados al kirchnerismo pretenden consolidar en las urnas el control que ahora tienen con la Intervención.

En los próximos días se espera la confirmación formal de las listas habilitadas, lo que terminará de delinear el escenario electoral rumbo a la interna del 19 de abril.

Un proceso complejo de control

El cierre de listas no marca el final del trámite, sino apenas el inicio de un proceso administrativo exigente, con gran volumen de documentación y varias etapas de verificación. Cada presentación incluye no solo la nómina provincial, sino también estructuras municipales en al menos 27 distritos, además de congresales y miles de avales que deben ser validados uno por uno.

En ese sentido, las listas quedan ahora sujetas a un período de exposición de cuatro días, durante el cual los apoderados pueden impugnar candidaturas o avales por distintas observaciones. Recién después de esa instancia se definirá cuáles cumplen efectivamente con todos los requisitos formales.

La magnitud del trabajo —con miles de avales, padrones, datos personales y documentación a chequear— llevó incluso a extender los plazos previstos, ante la complejidad del procesamiento y control de la información presentada.