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AGUA POTABLE

Corte general de agua en Yuto por reparaciones en la red

La empresa Agua Potable de Jujuy informó que el servicio se suspenderá este sábado durante tres horas debido a trabajos programados en calle Entre Ríos.

Sabado, 21 de marzo de 2026 11:17

Agua Potable de Jujuy informó que este sábado 21 de marzo se realizará un corte general del suministro de agua en la localidad de Yuto. La medida obedece a trabajos programados de reparación en la red de distribución sobre calle Entre Ríos.

La interrupción del servicio se extenderá desde las 15 hasta las 18, por lo que se recomienda a los vecinos tomar los recaudos necesarios durante ese período.

La empresa destacó que las tareas buscan garantizar el correcto funcionamiento de la red y mejorar la prestación del servicio en la zona.

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