Inició de manera oficial la carrera de Medicina en Jujuy

El dictado de la carrera de Medicina comenzó oficialmente en Jujuy este lunes 16 de marzo tras el acto de inauguración del ciclo de formación en Libertador General San Martín. El gobernador Carlos Sadir encabezó el evento que tuvo lugar en la escuela técnica Herminio Arrieta.

"La creación de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Jujuy constituye el resultado de una decisión estratégica orientada a fortalecer el sistema de salud de la provincia a través de la formación de recursos humanos locales", destacó el mandatario.

"En los últimos años, Jujuy, al igual que muchas regiones del país, enfrentó el desafío de garantizar la disponibilidad de profesionales médicos en todo su territorio, particularmente en zonas alejadas de los grandes centros urbanos. Frente a esta realidad, el Gobierno de Jujuy impulsó una política de Estado destinada a promover la formación de médicos en la provincia", planteó.

Seguido, Sadir recalcó que "la puesta en marcha de esta carrera implicó un intenso trabajo de diseño académico, planificación curricular y fortalecimiento institucional, así como la generación de acuerdos de cooperación con universidades con trayectoria en la formación médica". "En ese sentido, la colaboración académica con la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional Arturo Jauretche constituye un aporte fundamental para el acompañamiento en los procesos de formación docente y consolidación del proyecto educativo", valoró el gobernador.

"Con la inauguración de esta carrera, Jujuy da un paso trascendental en la consolidación de un proyecto que busca formar médicos para la provincia con profundo compromiso con la salud de su pueblo y con el desarrollo del sistema sanitario regional", aseguró Sadir, destacando el orgullo que representa este hito y el agradecimiento a las instituciones que lo hicieron posible.

Por su parte, Antonio Buljubasich, secretario de la Agencia Provincial para la Implementación de la Carrera de Medicina, manifestó que "es un día histórico en la provincia". En ese sentido, planteó: "este logro no hubiera sido posible sin la fuerte decisión política de nuestro Gobierno y de la Universidad Nacional de Jujuy que asume el enorme compromiso de cumplir con llevar adelante esta catedral". "Esto es un acto que tiene doble propósito: de inclusión y de equidad", aseveró, remarcando que permitirá a numerosos jujeños acceder a formación superior de calidad en el ámbito de la medicina y, en simultáneo, "esta carrera permitirá formar médicos jujeños, comprometidos con su comunidad y con conocimiento de las necesidades de nuestra gente".

En tanto, Liliana Bergesio, vicerrectora de la Universidad Nacional de Jujuy, expresó la satisfacción de arribar a la instancia de apertura del ciclo de la carrera de Medicina en la provincia, en conjunto con la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional Arturo Jauretche. "Esto no hubiera sido posible sin la invalorable colaboración y compromiso de la propia provincia de Jujuy", destacó la autoridad de la alta casa de estudios, y manifestó el agradecimiento al gobernador Carlos Sadir por la decisión política. "La política es administrar para el bien común, para y por la gente. Y la Universidad Nacional de Jujuy lo entiende así. Entiende que hay que garantizar el derecho a la educación en todo su territorio. Entiende que la educación es un derecho y para eso hay que trabajar y hoy, más que nunca, hay que trabajar en redes", resaltó Bergesio.

Participaron además el presidente de la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Medicina, Dr. Rogelio Pizzi; el director de la Escuela de Salud de la UNJu, Dr. Gustavo Macías; el intendente de Libertador, Oscar Jayat; y otras autoridades de la universidad y de la provincia.

El inicio de clases corresponde a la primera cohorte de la carrera, integrada por 60 estudiantes que ingresaron tras un proceso de selección. De ese total, 58 son jujeños y 2 provienen de la provincia de Salta.