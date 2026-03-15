Diputados piden que en la ZF intervengan empresas jujeñas

Mientras avanza el proceso de llamado a licitación pública nacional e internacional para la concesión de la construcción, explotación y administración de la Zona Franca de La Quiaca, diputados provinciales del Partido Justicialista renovaron el pedido en que debe estar conformada por empresarios jujeños, lo que redundará en fomentar la actividad económica provincial y generar puestos de trabajo.

Precisamente el presidente del bloque en la Legislatura de Jujuy, Rubén Rivarola manifestó días atrás estar a favor de su habilitación y licitación para la participación de empresas de afuera, pero solicitó que se destine un 20% de las hectáreas para que la Provincia las ofrezca a compañías jujeñas que quieran invertir.

La diputada Daniela Vélez se refirió a la necesidad de incorporar un esquema que beneficie a empresarios jujeños asegurando que los recursos generados queden en la provincia. "Hay que priorizar a empresas locales en condiciones de invertir", señaló.

Su par María Uriondo se refirió en ese sentido y aseguró que de esa manera se maximizará el impacto económico en la región y en la provincia, que es el objetivo principal de su habilitación.

La ubicación de la ZF en La Quiaca será estratégica, a la vez que facilitará la radicación de empresas y mejorará la competitividad en el mercado global, "pero esas inversiones sí o sí deben ser jujeñas, o sea priorizar una mirada localista", sostuvo la legisladora Claudia Sánchez.

El área de exención fiscal en la Puna además de permitir la reducción de costos, agilizar procesos y mejorar la competitividad de bienes de capital en el mercado local y regional, liderará el modelo con una infraestructura estratégica y de beneficios fiscales clave.

La ZF abrirá una posibilidad concreta de desarrollo económico, innovación logística y generación de empleo para los jujeños. Su funcionamiento transformará la ciudad norteña en un polo comercial de frontera y fortalecerá el perfil productivo de Jujuy.