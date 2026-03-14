"Estamos para dialogar todo el tiempo", dijo Sadir

Recién llegado de su viaje a Estados Unidos para promocionar a la provincia de Jujuy en la "Argentina Week", el gobernador Carlos Sadir tomó juramento ayer al nuevo secretario de Seguridad Pública de la Provincia, el abogado Carlos Ariel Gil Urquiola. Dijo tener plena confianza en que podrá afrontar la compleja situación planteada a partir de los reclamos salariales del personal policial y resaltó la importancia de mantener el diálogo dejando de lado viejas prácticas violentas.

El cerrado respaldo a su gestión se palpó en la presencia del vicegobernador Alberto Bernis, miembros del Gabinete provincial, funcionarios, legisladores, intendentes y jefes de las fuerzas de seguridad. También asistieron a la ceremonia en el Salón de la Bandera autoridades y jueces de la Suprema Corte de Justicia y del MPA.

Luego del juramento y toma de posesión, el mandatario jujeño indicó que "tengo plena confianza en él, conozco la tarea que ha realizado en todos estos años en la Policía y sé que tiene una experiencia vasta en todo lo que es materia de seguridad, desde distintos ángulos".

RESPALDO | JUECES, FISCALES, FUNCIONARIOS, LEGISLADORES, INTENDENTES Y MÁS.

En cuanto al clima tenso en la provincia resaltó que "estamos trabajando para seguir en esto que siempre hice que es el diálogo, siempre dialogar, sabemos que hoy hay una situación compleja que es un reclamo justo de nuestros trabajadores de las distintas áreas que de una manera u otra hoy sienten esta necesidad de ser escuchados y de que sigamos dialogando en paritarias y aún también en distintas mesas de trabajo hemos estado siempre atentos a seguir trabajando con ellos".

Sadir fue enfático en que "no quiero y condeno actos de violencia o de daño al patrimonio del Estado, que es de todos, que ya hemos vivido en otros años y que creo que todos los jujeños estamos dispuestos a dejar atrás" y acotó "sepan todos nuestros agentes estatales que estamos para dialogar todo el tiempo, para hablar, para recibirlos como hicimos hasta acá en tantas reuniones de paritarias".

El Gobernador ratificó que el secretario de Seguridad continuará a cargo del Ministerio "hasta que hagamos las designaciones que vienen" y resaltó que le solicitó a Gil Urquiola la valoración de la estructura de esa cartera, partiendo desde su organigrama. Desestimó más cambios en el Gabinete y llevó tranquilidad a todos los sectores estatales respecto a que serán convocados a paritarias.

EN FAMILIA | EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA LUEGO DE SU TOMA DE POSESIÓN.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública admitió que "me encuentro a cargo de una cartera bastante complicada, entiendo que voy a dar lo mejor como corresponde y confiar en el equipo que tenemos y siguiendo el lineamiento que dijo el gobernador vamos a apostar al diálogo y mediante el diálogo, la comprensión y la paciencia que entendemos están pasando situaciones complicadas sobre todo en lo que es la parte salarial, podamos llegar a distintos acuerdos en la parte operativa y en la parte específica".

Gil Urquiola dijo que la semana próxima definirán si hay cambios en las jefaturas de la Policía y el Servicio Penitenciario. Y que en materia de inseguridad los puntos más álgidos son Alto Comedero, el Ramal y la zona de los Pericos.

Inversores para la provincia tras gira

Sobre el viaje realizado a Nueva York para participar de la "Argentina Week", el gobernador Carlos Sadir indicó a la prensa que "hicimos un viaje muy positivo porque tiene que ver con este interés de mostrar el potencial que tenemos como provincia, en un mercado tan importante como es el de Estados Unidos". Mencionó como posibilidades de inversión Hotelería, Turismo, Minería, Vitivinicultura y otras cuestiones tradicionales.

"Hemos tenido la oportunidad de reunirnos con dos o tres inversores que van a hacer sus inversiones en Jujuy eso significa más recursos, mejor economía para la provincia, más puestos de trabajo, más trabajo para nuestros proveedores mineros, creo que ha sido una gira muy exitosa", insistió y anticipó que en pocos días se van a confirmar los nombres.

En cuanto a qué tipo de proyectos apuntó que uno es una ampliación en exploración de plata y cuatro inversiones con empresas que empiezan las exploraciones en tierras raras "que hoy es un producto muy codiciado en el mundo". Así como la generación de energía limpia, solar.

"Sirve mostrar Jujuy en el mundo", finalizó.