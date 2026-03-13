Policías rescataron a tres perros atrapados en un canal

Durante la mañana del jueves tres perros fueron rescatados por personal policial tras permanecer atrapados en el interior de un canal ubicado en la intersección de calle Santa Cruz y la Sociedad Tiro y Gimnasia, de la localidad de San Pedro de Jujuy. Vecinos de la zona alertaron a las autoridades sobre la presencia de los animales, que presentaban lesiones y no podían salir por su cuenta.

Ante el llamado de auxilio, efectivos de la UPCAR se hicieron presentes en el lugar y desplegaron un operativo de emergencia. Con medidas de seguridad y utilizando técnicas de descenso, los uniformados lograron acceder al cauce para asistir a los canes. El procedimiento, que demandó varios minutos de trabajo, fue seguido con atención por los transeúntes, quienes observaron el esfuerzo de los agentes por salvaguardar la vida de los animales.

Finalmente, los tres perros fueron puestos a resguardo y retirados del canal en buen estado, fuera de peligro. Desde la fuerza destacaron el compromiso del personal interviniente y la importancia de la colaboración ciudadana para actuar con rapidez ante este tipo de situaciones. Los animales quedaron bajo protección y recibirán la asistencia veterinaria correspondiente.