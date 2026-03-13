21°
13 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Gimnasia de Jujuy
Estado de las rutas
Caso Matías Jurado
Wanda Nara
PALPALÁ
Cuba
segunda presentación
Muestra homenaje
Más de 10 talleres
San Pedro
Gimnasia de Jujuy
Estado de las rutas
Caso Matías Jurado
Wanda Nara
PALPALÁ
Cuba
segunda presentación
Muestra homenaje
Más de 10 talleres
San Pedro

DÓLAR OFICIAL

$1410.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1410.00

3884873397
PUBLICIDAD
SAN PEDRO

Policías rescataron a tres perros atrapados en un canal

 Los animales se encontraban heridos y sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Viernes, 13 de marzo de 2026 12:42

Durante la mañana del jueves tres perros fueron rescatados por personal policial tras permanecer atrapados en el interior de un canal ubicado en la intersección de calle Santa Cruz y la Sociedad Tiro y Gimnasia, de la localidad de San Pedro de Jujuy. Vecinos de la zona alertaron a las autoridades sobre la presencia de los animales, que presentaban lesiones y no podían salir por su cuenta.

Ante el llamado de auxilio, efectivos de la UPCAR se hicieron presentes en el lugar y desplegaron un operativo de emergencia. Con medidas de seguridad y utilizando técnicas de descenso, los uniformados lograron acceder al cauce para asistir a los canes. El procedimiento, que demandó varios minutos de trabajo, fue seguido con atención por los transeúntes, quienes observaron el esfuerzo de los agentes por salvaguardar la vida de los animales.

Finalmente, los tres perros fueron puestos a resguardo y retirados del canal en buen estado, fuera de peligro. Desde la fuerza destacaron el compromiso del personal interviniente y la importancia de la colaboración ciudadana para actuar con rapidez ante este tipo de situaciones. Los animales quedaron bajo protección y recibirán la asistencia veterinaria correspondiente.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD