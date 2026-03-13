Malestar vecinal por pozos, basura, postes y árboles caídos

Marzo continúa con gran cantidad de días lluviosos y la preocupación de vecinos de distintos sectores del centro capitalino y Alto Comedero crece por las condiciones favorables para que pululen los mosquitos transmisores del dengue y el chikungunya. Además, las tormentas deterioraron el tendido de servicios y el paso vehicular, por ejemplo en la colectora de la ruta nacional 66 en inmediaciones de la cancha del Suri.

El Tribuno de Jujuy presenció la traumática experiencia de atravesar un sector de asfalto casi desaparecido y erosionado por el agua que se escurre desde las barrancas colindantes. Se constituye en un gigantesco peligro para quienes no conocen esta situación y no disminuyen la velocidad. A eso se suma la presencia de residuos y escombros en las banquinas con el consiguiente impacto ambiental.

BASURA Y ESCOMBROS | EN LAS BANQUINAS DE LAS COLECTORAS DE LA RUTA 66.

En la avenida Fuerza Aérea al 1000 en Alto Comedero el mal estado del canal tiene en alerta a las familias y comercios ubicados enfrente. No sólo se desplomó un árbol que quedó cruzado, a escasos centímetros de la traza principal sino que metros más adelante el agua está estancada por la gran cantidad de bolsas de residuos atoradas. El olor nauseabundo es muy evidente.

Un emprendedor llegado del extremo sur del país se quejó por los dañinos hábitos de los propios vecinos que arrojan escombros a la vera del canal y luego comienzan a acumularse las bolsas domiciliarias también. Marcó diferencia con lo que vivió en Ushuaia donde esa conducta no existe. Llego a sugerir a las autoridades municipales la colocación de un alambrado para desalentarlos, más allá de la cartelería de prohibido arrojar basura.

AVENIDA FUERZA AÉREA | EL CANAL LINDERO CON AGUA ESTANCADA POR LA BASURA.

ÁRBOL CAÍDO | OTRO OBSTÁCULO DEL CANAL EN LA ZONA DE ALTO COMEDERO.

Zona céntrica

Casi ocultos, en pleno centro, dos postes penden sobre un pasillo de casas PH (propiedad horizontal) en la avenida Martiarena 217 (continuación de la avenida 19 de Abril).

La inclinación que tienen, producto de las bases de madera astilladas, impresiona a quienes pasan por la zona en colectivos urbanos o a ocasionales transeúntes. Y llama poderosamente la atención que no hayan sido reemplazados para que recuperen la vertical.

POSTES INCLINADOS | DOS EN EL MISMO PASILLO DE AVENIDA MARTIARENA 217.

Mientras que otro foco de potenciales infecciones se localiza en la primera cuadra de la calle Libertad, en la subida a Ciudad de Nieva, donde la barranca que desciende hacia la calle Patricias Argentinas está totalmente cubierta por residuos de todo tipo.

Aparentemente el terreno tendría residentes en extrema precariedad pero lo que inquieta es la cantidad de basura que cubre el sector en declive. Siendo que a pocos pasos está la Alianza Francesa y la circulación vehicular es constante.