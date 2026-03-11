Más de 5.000 postulantes en portal de empleo provincial

A un año de su puesta en marcha, el Portal de Empleo del Ministerio de Desarrollo Productivo de Jujuy comenzó a mostrar resultados concretos en la vinculación entre empresas y trabajadores de la provincia. La plataforma digital fue creada inicialmente para los parques industriales, para facilitar el acceso la conexión entre la oferta y la demanda de empleo, y actualmente tiene 500 postulantes y más de 100 ofertas.

Con el tiempo, la herramienta amplió su alcance y hoy incluye a todo el sector productivo, como pymes, comercios y emprendimientos privados. La encargada del portal, Andrea Benítez, explicó que la iniciativa surgió ante la necesidad de generar un vínculo directo entre quienes buscan trabajo y las empresas que requieren personal.

"Había personas queriendo llegar a esos trabajos y entendíamos que no existía ese nexo. Cuando creamos el portal empleo, se generó ese vínculo para que las empresas publiquen sus búsquedas y las personas puedan acceder", afirmó.

El portal comenzó a funcionar en marzo de 2025 y actualmente cuenta con más de 5.000 personas registradas como postulantes. Según explicó Benítez, actualmente hay más de 120 ofertas laborales activas, muchas de las cuales incluyen varios puestos a cubrir dentro de una misma búsqueda.

"Tenemos 123 ofertas disponibles, pero dentro de cada una puede haber varios puestos. Por ejemplo, una búsqueda de operador de maquinaria pesada puede requerir seis personas", explicó.

Uno de los objetivos principales de la plataforma es reducir las dificultades tanto para quienes buscan empleo como para las empresas que necesitan publicar sus búsquedas. El sistema permite a las firmas difundir vacantes sin costos y sin necesidad de identificar públicamente a la empresa.

ANDREA BENÍTEZ, DEL PORTAL

"Intentamos hacer un portal provincial en el que se encuentren todas las demandas laborales disponibles y que las personas puedan registrarse y postularse de forma directa", sostuvo Benítez.

Otro dato destacado es la fuerte participación femenina en las contrataciones generadas a través del portal. Según los registros, alrededor del 80% de los empleos concretados correspondieron a mujeres. "Fue muy positivo el cupo femenino. Se contrataron costureras, administrativas y profesionales, entre otros perfiles", destacó.

En cuanto al perfil de quienes buscan empleo, la mayor parte de los postulantes tiene entre 18 y 35 años, aunque también se registran personas de mayor edad.

El equipo del portal realiza además recorridas por distintas localidades de la provincia para difundir la herramienta y acompañar a los usuarios en el proceso de inscripción, y encontraron que hay interés aunque no se la conocía.

A partir de los datos que genera la plataforma, el equipo del Ministerio también realiza análisis periódicos para detectar tendencias en el mercado laboral provincial. Entre los perfiles más solicitados aparecen puestos administrativos, además de oficios técnicos y especializados vinculados al sector productivo.

Entre estos últimos se destacan trabajos como soldadores, operadores de maquinaria pesada o cañistas de alta presión, perfiles que requieren capacitación específica y certificaciones habilitantes.

Justamente uno de los diagnósticos que surgió del funcionamiento del portal es que en muchos casos, los postulantes cuentan con conocimientos o experiencia, pero no poseen la certificación formal que exigen las empresas. "Hay casos en los que existe el conocimiento, pero no la certificación. Muchas empresas necesitan ese aval y por eso también vemos que hace falta más capacitación", sostuvo Benítez. Por eso, uno de los principales desafíos detectados es la falta de capacitación o de certificación formal en algunos trabajadores.

Al advertir esta situación, desde el equipo del portal de empleo, procuran fortalecer la articulación con otras herramientas del Ministerio de Desarrollo Productivo, especialmente con la Escuela de Desarrollo Económico y Productivo (Edep), que ofrece capacitaciones gratuitas destinadas a mejorar las competencias laborales y responder a las necesidades del sector privado.

El portal también permitió detectar otros aspectos vinculados al proceso de búsqueda de empleo. Sucede que muchas personas que se registran no cuentan con un curriculum o no saben cómo confeccionarlo, por eso la plataforma incluye una sección específica con modelos descargables y recomendaciones para elaborar un CV y mejorar las posibilidades en una entrevista laboral.

"El final feliz de todo esto es cuando alguien consigue trabajo. Es una herramienta muy buena y vale la pena que se aproveche", afirmó Benítez.