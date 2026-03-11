Fiad junto a intendentes en las apertura de sesiones ordinarias

El vicepresidente 1º de la Cámara de Diputados de Jujuy, Mario Fiad está acompañando a los intendentes y jefes comunales en los actos de apertura del Período de Sesiones Ordinarias de las concejos deliberantes y comunales.

Representando al Poder legislativo provincial estuvo en San Antonio, Perico, San Pedro de Jujuy y El Carmen, acompañando a los Ejecutivos municipales Alvaro de Bedia, Rolando Ficoseco, Julio Bravo y Víctor González, respectivamente.

En todos los casos los intendentes de la región Valles y Yungas en sus discursos anual dirigido a la ciudadanía presentaron los principales lineamientos de la gestión para este nuevo período. La autoridad legislativa encabezó los actos institucionales junto a empresarios, gremialistas, directivos de instituciones intermedias, vecinalista y comunidad en general.

En declaraciones periodísticas, destacó la importancia que poseen estos actos fomentando el fortalecimiento democrático, a la vez que ayuden a consolidar la confianza en las autoridades por parte de la ciudadanía.

Además afirmó que los intendentes efectuaron "una fuerte inversión en sus municipios, con obras que están a la vista: pavimentación, iluminación, entre otros trabajos que contribuyen a brindar mayor seguridad y bienestar a la comunidad".

Aclaró que la concreción de proyectos y una buena gestión en beneficio de la comunidad "se pueden lograr cuando las cuentas están equilibradas", y ese equilibrio fiscal "sirve también de respaldo para encarar las obras previstas en el plan de gestión".