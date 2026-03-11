18°
11 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

PALPALÁ
marcha de antorchas
habrian aceptado
PALPALÁ
PTS-Frente de Izquierda
Mario Fiad
PALPALÁ
marcha de antorchas
habrian aceptado
PALPALÁ
PTS-Frente de Izquierda
Mario Fiad

DÓLAR OFICIAL

$1415.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1415.00

3884873397
PUBLICIDAD
Mario Fiad

Fiad junto a intendentes en las apertura de sesiones ordinarias

Fiad respalda gestión de gobiernos locales del Frente Jujuy Crece.

Miércoles, 11 de marzo de 2026 23:20
Mario Fiad

El vicepresidente 1º de la Cámara de Diputados de Jujuy, Mario Fiad está acompañando a los intendentes y jefes comunales en los actos de apertura del Período de Sesiones Ordinarias de las concejos deliberantes y comunales.

Representando al Poder legislativo provincial estuvo en San Antonio, Perico, San Pedro de Jujuy y El Carmen, acompañando a los Ejecutivos municipales Alvaro de Bedia, Rolando Ficoseco, Julio Bravo y Víctor González, respectivamente.

En todos los casos los intendentes de la región Valles y Yungas en sus discursos anual dirigido a la ciudadanía presentaron los principales lineamientos de la gestión para este nuevo período. La autoridad legislativa encabezó los actos institucionales junto a empresarios, gremialistas, directivos de instituciones intermedias, vecinalista y comunidad en general.

En declaraciones periodísticas, destacó la importancia que poseen estos actos fomentando el fortalecimiento democrático, a la vez que ayuden a consolidar la confianza en las autoridades por parte de la ciudadanía.

Además afirmó que los intendentes efectuaron "una fuerte inversión en sus municipios, con obras que están a la vista: pavimentación, iluminación, entre otros trabajos que contribuyen a brindar mayor seguridad y bienestar a la comunidad".

Aclaró que la concreción de proyectos y una buena gestión en beneficio de la comunidad "se pueden lograr cuando las cuentas están equilibradas", y ese equilibrio fiscal "sirve también de respaldo para encarar las obras previstas en el plan de gestión".

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD