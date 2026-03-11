18°
11 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

culpable
docentes
PALPALÁ
marcha de antorchas
habrian aceptado
PALPALÁ
culpable
docentes
PALPALÁ
marcha de antorchas
habrian aceptado
PALPALÁ

DÓLAR OFICIAL

$1415.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1415.00

3884873397
PUBLICIDAD
PTS Frente de Izquierda

La Izquierda cuestionó el viaje de Sadir a EEUU

Mientras tanto en Jujuy asegura que hay "bronca salarial".

Miércoles, 11 de marzo de 2026 23:19
Desacuerdo | Gastón Remy, legislador provincial del Frente de Izquierda en Diputados junto a Alejandro Vilca.

"Mientras el gobernador Carlos Sadir se fotografía en el auditorio del JP Morgan junto a Javier Milei en la 'Argentina Week', la distancia entre las promesas de Wall Street y la realidad de las calles jujeñas nunca fue tan grande", cuestionó el presidente del bloque del PTS Frente de Izquierda, Gastón Remy.

La comitiva de gobernadores de diferentes signos políticos, sumó a la senadora Carolina Moisés quien "actúa como fuerza de venta del plan extractivista, ofreciendo litio como moneda de cambio para inversiones que son más fotos que realidades confirmadas".

Al referirse sobre lo sucedido el pasado lunes como consecuencia del reclamo salarial de los efectivos policiales, apuntó que para "quienes reprimen al pueblo en defensa del plan extractivista y ajuste hay plata", pero para trabajadores y maestros "los salarios iniciales son de $ 770.000 y $ 842.000".

La situación que afrontan los trabajadores estatales "exige más que medidas contundentes" y frente al proyecto Sadir-Milei, "se vuelve urgente que las centrales sindicales (CGT y CTAs) convoquen a un plan de lucha" porque "no pueden seguir mirando para otro lado", acusó.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD