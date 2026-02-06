Todo listo para aprender a elaborar panes y tortas

La panadería y la pastelería son mundos que ofrecen múltiples sabores para deleitar. Desde el pan que proviene de las masas con levaduras frescas hasta las preparaciones más dulces con un toque distintivo que hacen la diferencia.

Es por ello que, para aprender a elaborarlas, se abrirá un espacio con la enseñanza de estas artes culinarias a la comunidad en el Centro de Formación Profesional "Nuevo Horizonte" donde las exquisitas propuestas verán la luz a través de Gabriela Beltrán, quien es docente y coordinadora del curso que iniciará en marzo.

TORTA BROWNIE | EXQUISITA RECETA LLENA DE FRESCURA Y CHOCOLATE

Basada en la práctica, esta actividad desplegará un temario desde panificados salados, dulces e integrales, semillados, lactal, fugazzetta, pan de hamburguesa hasta hojaldre y masas finas húmedas y secas, en una gran variedad de formas y sensaciones.

Así es que mediante la voluntad y la dedicación, será posible la elaboración artesanal de tortas con espectaculares texturas e interesantes estéticas desde lo visual por lo que se enseñará la preparación de la selva negra, Balcarce, "Matilda" y la clásica, por capas que no puede faltar.

ROSCAS DE PASCUA

"A partir de esta capacitación se pueden realizar un montón de ideas y tiene una rápida salida laboral; además articulamos con instituciones como el centro de día 'Ñocanchis' con la escuela N°10 'Patricias Argentinas'. Todos los días el alumno elabora y se lleva su producto ya listo", explicó Beltrán.

La experiencia desde la enseñanza es valiosa para la docente que se emociona al realizar las diferentes recetas ya que siempre le aporta algo nuevo para sorprender. "Trato de que siempre tenga un ingrediente especial para hacer, como por ejemplo, la mesa dulce con detalles especiales o los panes para vender en una símil sandwichería donde se prepara y se presenta", indicó.

DELICIOSA PIZZA | ELABORADA DESDE LA MASA CON INGREDIENTES DE CALIDAD

El universo de lo dulce también abarca a los alfajores marplatenses, a los cupcakes y a una amplia gama en merengues para descubrir los procesos que conllevan un paso a paso puntual y gratificante, al mismo tiempo. "A nivel laboral es muy importante porque este curso implica ayudar a las personas que no tienen trabajo a salir adelante con el oficio", aseguró la experta en masas y fermentos.

"En panadería me gusta trabajar con panes hechos de harinas integrales, que no tengan tantos químicos; y de la pastelería, con las tortas porque me encanta hacer los rellenos para ponerlos por capas", reveló esta admiradora de la cocina que entiende este don como una expresión que nace del alma.

PANES Y SALSAS | GRAN VARIEDAD EN SABORES DE PANIFICADOS PARA COMPARTIR SOBRE LA MESA ESPECIALMENTE PREPARADA.

Y es que su saber también abarca a las preparaciones con esencia jujeña que se pueden encontrar en la comida regional donde el alimento del lugar, se combina a la perfección con las sensaciones que resaltan mediante ingredientes jujeños.

Por más información sobre las inscripciones, dirigirse al mencionado Centro ubicado en Manuel Castellanos N°2233 de Alto Comedero.