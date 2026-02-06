Ejesa: Corte de energía programado

La empresa jujeña de Distribución de Energía Eléctrica, Ejesa informa que, con el objetivo de elevar la calidad del servicio eléctrico, se llevarán adelante hoy tareas programadas de mantenimiento y mejora en el sistema de distribución eléctrica.

Por lo que, para su correcta ejecución, será necesario realizar una interrupción programada del suministro en el barrio 8 de Marzo y localidades aledañas de la localidad de San Salvador de Jujuy, en el horario de 8 a 14, aproximadamente.

"Les agradecemos la difusión de esta información a la comunidad, para que los/as usuarios/as puedan tomar las precauciones necesarias durante el período mencionado", indica el comunicado oficial.

Ante cualquier duda o requerimiento, recuerdan que la comunidad puede comunicarse a través de sus canales oficiales de atención disponibles las 24 horas a los que se puede acceder a través de este link: https://linktr.ee/ejesa