Paso de Jama cerró a las 15 horas

La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, emitió un nuevo parte sobre el estado de transitabilidad en la zona fronteriza.

Según el reporte oficial de esta mañana, el Paso Fronterizo Jama, que une la provincia con la República de Chile, permanece con un cierre preventivo desde las 15 horas de este mércoles 25 de febrero.

Las autoridades indicaron que "de acuerdo a las coordinaciones con Carabineros y la Dirección de Vialidad se realizará un cierre preventivo de la Ruta 27-CH desde el km 3 a las 15:00 horas del día de hoy".

El cierre preventivo se debe a la última actualización del Servicio Meteorológico que indicó que desde la tarde y noche del 25 de febrero de 2026, se anticipó la probabilidad de tormentas elëctricas en la precordilera, precordillera salar y cordillera de la región de Antofagasta.

Ante este panorama, la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial recomienda a los transportistas y viajeros que tengan previsto cruzar hacia Chile que posterguen sus viajes hasta nuevo aviso y se mantengan informados a través de los canales oficiales.