19°
25 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Registro civil de Jujuy
Historias de superación
Firma de convenio
Apuap
Municipalidad capitalina
San Pedro de Jujuy
Ministerio de Desarrollo Humano
sismos en Jujuy
Frente Jujuy Crece
PRIMERA NACIONAL
Registro civil de Jujuy
Historias de superación
Firma de convenio
Apuap
Municipalidad capitalina
San Pedro de Jujuy
Ministerio de Desarrollo Humano
sismos en Jujuy
Frente Jujuy Crece
PRIMERA NACIONAL

DÓLAR OFICIAL

$1400.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1430.00

3884873397
PUBLICIDAD
Registro Civil de Jujuy

Tendrá atención vespertina a partir del próximo lunes

Será de 14.30 a 19.30, en casa central, para el DNI y Pasaporte.

Miércoles, 25 de febrero de 2026 00:00
A LA TARDE | DESDE EL LUNES EL REGISTRO CIVIL ATENDERÁ EN HORARIO VESPERTINO.

El Registro Civil informó que a partir del próximo lunes pondrá en marcha un nuevo horario de atención vespertina para el trámite de Documento Nacional de Identidad (DNI) y Pasaporte en Casa Central, Belgrano 1.083 de esta capital.

La ampliación del servicio permitirá a los ciudadanos realizar su trámite de 7.30 a 12.30 y 14.30 a 19.30, de lunes a viernes, facilitando el acceso a quienes por motivos laborales, educativos o personales no pueden concurrir en otra oficina o en los turnos de la mañana.

El director del organismo, Octavio Rivas, resaltó que "la incorporación del horario vespertino es un paso más en beneficio de los jujeños y jujeñas. De este modo, el Estado se adapta a las necesidades de la comunidad, acercando el servicio y facilitando el acceso a un derecho esencial como lo es la identidad".

Rivas destacó que esta medida se enmarca en las políticas públicas del Gobierno provincial, orientadas a facilitar el acceso a los derechos de la población, especialmente para quienes enfrentan dificultades para realizar trámites en horarios tradicionales. La iniciativa cuenta con el apoyo del gobernador Carlos Sadir y del ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, quienes vienen desarrollando estrategias para fortalecer la atención pública y garantizar que servicios esenciales estén disponibles de forma más accesible para la comunidad, remarcó el funcionario.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD