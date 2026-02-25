Tendrá atención vespertina a partir del próximo lunes

El Registro Civil informó que a partir del próximo lunes pondrá en marcha un nuevo horario de atención vespertina para el trámite de Documento Nacional de Identidad (DNI) y Pasaporte en Casa Central, Belgrano 1.083 de esta capital.

La ampliación del servicio permitirá a los ciudadanos realizar su trámite de 7.30 a 12.30 y 14.30 a 19.30, de lunes a viernes, facilitando el acceso a quienes por motivos laborales, educativos o personales no pueden concurrir en otra oficina o en los turnos de la mañana.

El director del organismo, Octavio Rivas, resaltó que "la incorporación del horario vespertino es un paso más en beneficio de los jujeños y jujeñas. De este modo, el Estado se adapta a las necesidades de la comunidad, acercando el servicio y facilitando el acceso a un derecho esencial como lo es la identidad".

Rivas destacó que esta medida se enmarca en las políticas públicas del Gobierno provincial, orientadas a facilitar el acceso a los derechos de la población, especialmente para quienes enfrentan dificultades para realizar trámites en horarios tradicionales. La iniciativa cuenta con el apoyo del gobernador Carlos Sadir y del ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, quienes vienen desarrollando estrategias para fortalecer la atención pública y garantizar que servicios esenciales estén disponibles de forma más accesible para la comunidad, remarcó el funcionario.