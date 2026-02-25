La provincia de Jujuy es zona de alta peligrosidad sísmica

Un sismo de magnitud 3.9 en la escala de Richter se registró ayer al mediodía en la provincia de Jujuy y fue percibido por gran parte de la comunidad en distintas localidades, incluida la capital jujeña. El epicentro se ubicó a 14 kilómetros de San Salvador de Jujuy y a una profundidad de 20 kilómetros.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el ingeniero civil y coordinador de Prevención Sísmica de la Dirección General de Emergencias, Alfredo Perullini explicó que, si bien no se trató de un movimiento de gran magnitud, la poca profundidad hizo que fuera perceptible para gran parte de la población.

"Muchos lo sintieron, especialmente quienes estaban en reposo o trabajando en lugares cerrados. Se movieron focos, pantallas y algunos objetos", detalló. El temblor también se percibió en localidades como Perico y El Carmen, e incluso en sectores de la provincia de Salta.

Peligrosidad sísmica

El especialista recordó a la comunidad que Jujuy se encuentra dentro de una zona de elevada peligrosidad sísmica en el país por debajo de San Juan y Mendoza, consideradas de muy alta peligrosidad.

En ese sentido, advirtió que existe una probabilidad elevada de que en algún momento ocurra un sismo de características catastróficas, aunque aclaró que no es posible decir cuándo podría suceder.

"La probabilidad es alta, pero no se puede saber si será mañana, en diez días o en cincuenta años. Por eso es fundamental estar preparados", señaló el especialista.

Asimismo el coordinador explicó que ocurran frecuentemente de sismos pequeños es una buena señal, ya que esto significa que hay liberación gradual de energía acumulada en la corteza terrestre.

"Cuando no se registran pequeños sismos durante mucho tiempo, puede significar que se están acumulando tensiones que luego se liberan de golpe en un evento mayor. Estos movimientos más chicos ayudan a disipar esa energía de a poco", aclaró.

Agrego que en la región de la Puna por ejemplo se registran entre cinco y diez sismos diarios, muchos de ellos de gran magnitud, aunque a profundidades mayores a los 100 kilómetros, lo que reduce su impacto en superficie de la tierra.

Recomendaciones

Frente a estas circunstancias, el especialista insistió en la importancia de la prevención y la información.

Antes de un sismo, recomendó identificar lugares seguros en el hogar o el trabajo y alejarse de estructuras inestables o edificios antiguos.

Durante el movimiento sísmico, se necesita mantener la calma y ubicarse en zonas seguras donde no puedan caer objetos pesados. En caso de estar conduciendo en la calle, aconsejó detener el vehículo en un lugar seguro, lejos de postes o transformadores eléctricos. Si se circula sobre un puente, indicó bajar y alejarse de la estructura.

Después del sismo, remarcó la necesidad de conservar la calma, no salir corriendo y mantenerse informado a través de los canales oficiales a través de https://sismo-jujuy.wixsite.com/prevencion-sismica, o medios locales ante la posibilidad de replicas.

Finalmente, subrayó que, si bien la provincia se encuentra en una zona de riesgo, el impacto puede reducirse significativamente si la población sabe cómo actuar.