Fellner espera de Sadir una actualización salarial

En el Bloque del PJ en la Cámara de Diputados de Jujuy hay "muchas expectativas de lo que pueda decir el gobernador" Carlos Sadir, el próximo viernes desde las 17 cuando inaugure el 165 Período de Sesiones Ordinarias.

Martín Fellner, vicepresidente 2° del Poder Legislativo espera que el Ejecutivo provincial se refiera principalmente a la recomposición salarial de los empleados públicos, además de la obra pública, reacondicionamiento de escuelas, puestos de salud, seguridad y otras cuestiones.

El legislador justicialista acusó que en los últimos años del Presupuesto provincial se destinó a sostener empresas públicas que no funcionan como Cannava, Xuma, Jujuy Digital y Girsu.

Y afirmó que los anuncios realizados por Sadir en los dos años anteriores de su gestión "no se cumplieron", los relacionados a obras públicas "se han dilatado en el tiempo por falta de presupuesto o de gestión".

Hay "muchas expectativas de lo que pueda decir el gobernador, esperamos un mensaje claro donde aborde temas puntuales relacionados principalmente a la recomposición salarial. Los sueldos de la administración pública de Jujuy son bajos, este tema es una deuda pendiente que tiene el gobierno y el radicalismo con los trabajadores", declaró.

En la situación financiera complicada que está el país "esperamos que venga con propuestas que den solución a esta necesidad. Aparte estaremos atento a lo que diga sobre la obra pública, por ejemplo el mantenimiento de rutas provinciales, reacondicionamiento de escuelas y puestos de salud".

Para él la obra pública "es elemental", aparte espera "datos precisos y qué hará en materia de seguridad, porque en los últimos tiempos se produjo un aumento de la inseguridad". Respecto a la creación del Ministerio de Minería "precisamos saber cuál será la política que se establecerá en esa actividad".

Consultado si la gestión provincial está efectuando un uso adecuado de los recursos o redujo el gasto priorizando cuestiones que importan a los jujeños, Fellner respondió que sobre ello "hicimos una severa crítica. El presupuesto que tiene la Provincia se usa para mantener estructuras deficitarias o financiar burocracia".

"Es ahí donde tiene que estar el ajuste, en los últimos años hubo un aumento exponencial de funcionarios públicos agrandando la estructura de cada uno de los ministerios. Aparte se destinó en los últimos años a sostener empresas públicas claramente deficitarias como Cannava, Xuma, Jujuy Digital y Girsu".

Sobre la última, agregó que "actualmente seguimos viendo los basurales que se multiplican en la provincia cuando para eliminarlos se destinó un monto considerable de los recursos provinciales. Hay que revertir esta situación y destinar esos recursos a los docentes, médicos y todos los empleados públicos, hay mucha disparidad entre los sueldos de los funcionarios y los trabajadores".

A la vez consideró que se debe readecuar el destino de los recursos y el ajuste efectuarse "en esas empresas públicas, porque ignoramos qué es lo que se está haciendo con el dinero que se destinan a ellas, y qué cantidad de funcionarios o estructura se sostienen", acusó el legislador.

Crítico en sus apreciaciones, agregó que los anuncios efectuados por Sadir en los dos primeros años de su gestión "no se cumplieron; dijo que enviaba el proyecto de Ley de Coparticipación y recién ingresó en diciembre pasado. En materia ambiental y cerramiento de basurales no se avanzó demasiado".

Sobre otros anunciados relacionados a obras públicas "se han dilatado en el tiempo por falta de presupuesto o de gestión. Sólo algunos pequeños proyectos se cumplieron y muchos otros son parte del déficit de su administración, y esperamos que pueda avanzar rápidamente en ellos".

Inmediatamente después de inaugurado el 165 Período de Sesiones Ordinarias, el próximo lunes las comisiones permanentes deberán iniciar su función por lo que se prevé que la próxima semana sean conformadas. Y en breve se llame a la primera sesión ordinaria.

Si la labor parlamentaria de este año pasará por el tratamiento de los proyectos de Ley de Boleta única o electrónica, y de Coparticipación municipal, se esperanzó que así sea. "Ojalá haya voluntad de tratarlos y no sea algo más para dilatar el año y la gestión".

Ambos proyectos "ya habían sido presentados por nuestro bloque", destacó que "es bueno que se presenten iniciativas similares" y se lamentó porque "no hubo una voluntad clara del gobierno en tratarlos. Espero que estos nuevos proyectos que son copias o similares a lo planteado por el Frente Justicialista, sean tratados".

Intendentes atentos por la ley de Coparticipación

EXPECTATIVAS | MUNICIPIOS Y COMUNAS ESPERAN POR UNA LEY QUE LES GARANTICE GESTIÓN

Intendentes y jefes comunales estarán atentos a lo que el gobernador Carlos Sadir pueda referirse durante la apertura del Período de Sesiones Ordinarias el próximo viernes, sobre el proyecto de Ley de Coparticipación municipal, que envió a fines del año pasado a la Cámara de Diputados.

El inicio de su tratamiento se retrasó mucho más de lo esperado y no se avanzó en absolutamente en nada, desde aquella reunión que el Ejecutivo mantuvo con ellos en abril del año pasado, donde abordaron el tema. A pesar de las insistencias de los interesados y del Bloque del PJ el debate sobre el proyecto no prosperó durante el 2025, por lo que ahora están confiados que podrán contar con una ley que les garantice la autonomía financiera y establezca reglas claras para la distribución de los recursos. La necesidad de contar con dicha ley es un pedido que se viene escuchando por parte de intendente pertenecientes a diferentes partidos políticos.

Si bien reina la cautela, en algunos casos hay un cierto escepticismo, y esperan ser convocados nuevamente lo que signifique el paso inicial para lograr su aprobación y cuanto antes esté en vigencia. La totalidad de los ejecutivos municipales y jefes comunales, quieren que el instrumento legal que se apruebe (con sus aportes para enriquecer el debate) contenga un reparto justo de los recursos y se adapte a las diferentes realidades de cada jurisdicción.