Zoonosis

Zoonosis: Operativos en distintos barrios

Las actividades se desarrollaran durante la próxima semana en distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de acercar servicios de vacunación, registro y castración de mascotas a los vecinos.

Sabado, 21 de febrero de 2026 12:18

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Zoonosis, dio a conocer el cronograma de actividades que se desarrollará durante la próxima semana en distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de acercar servicios de vacunación, registro y castración de mascotas a los vecinos.

Desde el área recordaron la importancia de la vacunación antirrábica, el registro responsable de animales de compañía y la esterilización como herramientas fundamentales para promover la tenencia responsable y prevenir enfermedades.

El cronograma previsto es el siguiente:

Lunes 23
Vacunación y Registro
Calle Cabo Primero Peralta N° 184, 50 Viviendas, barrio Alto Comedero.
Horario: de 15 a 18 horas.

Martes 24
Quirófano Móvil
CIC Alberdi (Alberro y Mármol), barrio Alberdi.
Horario: desde las 8 horas.

Miércoles 25
Quirófano Móvil
Avenida Marina Vilte N° 1263 (Distribuidora Nahir), sector B6, barrio Alto Comedero.
Horario: desde las 8 horas.

Jueves 26
Vacunación y Registro
CPV Chijra (Las Llamas y Los Manantiales), barrio Chijra.
Horario: de 15 a 18 horas.

Viernes 27
Quirófano Móvil
Centro Vecinal Malvinas, Avenida Sajama 707, barrio Malvinas.
Horario: desde las 8 horas.

Desde la Dirección de Zoonosis solicitaron a los vecinos concurrir con sus mascotas correctamente sujetas con collar y correa, y en el caso de los felinos, transportarlos en bolsos o cajas adecuadas para garantizar la seguridad de todos.

