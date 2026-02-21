23°
El carnaval jujeño en Caba con todo el color y la alegría

La Casa de Jujuy en Buenos Aires presenta una propuesta viva en el Palacio Libertad, con entrada libre y gratuita.

Sabado, 21 de febrero de 2026 00:08
BALLETS Y DIABLITOS | ANIMARÁN A QUIENES SE ACERQUEN A VER EL ESPECTÁCULO.

La Casa de Jujuy en Buenos Aires dio a conocer que celebrará el Carnaval de Jujuy mañana domingo 22 desde las 14 en el Palacio Libertad, ubicado en Sarmiento 151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita, sin reserva previa.

La propuesta acercará al público porteño y a la comunidad jujeña residente una muestra viva de las expresiones culturales más representativas de la provincia, con comparsas, danzas tradicionales, música en vivo y propuestas artísticas que reflejan la identidad del norte argentino.

La programación contará con la participación de los ballets La Quiaca y Karallanta Jujuy, además de la intervención del artista plástico Alejandro Condori y la locución de Elías Ábalos, quienes acompañarán el desarrollo de la jornada.

En el escenario musical se presentarán Génesis Aymara, Tomás Lipán, Los Waynas y Tunay, quienes ofrecerán un repertorio de ritmos andinos y carnavalitos.

Bajo el lema "Si no llegaste al norte, Jujuy viaja a tu corazón", el evento busca fortalecer los lazos culturales, promover el turismo y compartir con toda la comunidad la riqueza ancestral, la música y el colorido del carnaval jujeño.

Por otra parte, desde el Palacio Libertad, destacaron que el carnaval es una de las celebraciones de participación pública más antiguas, y se festeja en todo el mundo a partir de diferentes expresiones.

"En el Norte de nuestro país, el tiempo cósmico, la tierra, las deidades, la imponencia de la naturaleza y sus ciclos, la vida y la muerte, son algunos de los elementos que confluyen en los carnavales; y que se narran a partir de danzas, vestimentas, personajes, máscaras, cantos y rituales compartidos", expresaron a través de un comunicado.

De este modo, el Palacio Libertad y la Casa de Jujuy en Buenos Aires celebran la realización de esta propuesta de alegría, música y comunidad.

El Carnaval y el arte

Cabe recordar que el Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy realizó en la Ciudad de Buenos Aires la muestra "Carnaval Andino: Rito Vivo y Contemporáneo", de la fotógrafa jujeña Carolina Franco en el Museo Quinquela Martín.

 

