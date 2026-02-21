Útiles escolares: crece el movimiento en las librerías

A diez días del inicio del ciclo lectivo 2026, las librerías del centro capitalino comienzan a mostrar mayor movimiento, aunque con ventas que, según algunos comerciantes, aún no despegan del todo y están lejos de los niveles de otros años.

Un relevamiento realizado por El Tribuno de Jujuy en diferentes locales tradicionales permitió constatar que el costo total de una lista de útiles del segundo ciclo del Nivel Primario oscila entre $86.871 y $94.000, considerando productos de mediana calidad dentro de las opciones más económicas y sin incluir mochila ni cartuchera.

La diferencia de casi $7.000 entre comercios responde a marcas, promociones y disponibilidad de stock. A ese monto base hay que sumar la mochila, que puede conseguirse desde $16.000 en modelos de espalda y desde $24.000 hasta $55.000 o más en las de carro. Y las cartucheras, con precios que arrancan en $2.800 en modelos simples de origen chino, pasan por opciones de $6.000 y $11.000, y alcanzan en promedio los $27.000 en versiones rígidas habiendo de hasta $50.000.

Entre los artículos relevados se encuentran dos carpetas N°3 a $5.800 cada una; hojas Éxito por 480 unidades a $29.000 cada paquete; diccionario a $15.000; útiles de geometría a $1.240; lápiz negro HB a $350; lapicera a $300; goma a $350; marcadores a $4.500; lápices de colores largos a $3.500; resaltador a $670; corrector a $600; tijera chica a $1.400; plasticola a $750; compás a $2.000; folios por cuatro unidades a $800; afiche a $600; carpeta de dibujo N°5 a $4.500; hojas Canson a $1.000; sacapuntas a $300 y cuaderno de notificaciones a $4.500.

En una tradicional librería de calle Güemes indicaron que muchos padres comenzaron a comprar desde diciembre, aprovechando las fiestas de fin de año para regalar mochilas y útiles. "Enero estuvo tranquilo porque la gente se va de vacaciones, pero desde la última semana hubo mucho movimiento", comentaron.

Sin embargo, en una histórica librería de calle Senador Pérez, que este año cumple 59 años, reconocieron que la situación es "preocupante". "El año pasado la venta ya estuvo floja, y este año más", señalaron. Atribuyen parte de la caída a la proliferación de ferias barriales, la feria mayorista de Perico e incluso iniciativas de trueque. "Hasta ahora me habrán llegado con dos o tres listas nada más. Preguntan mucho y buscan promociones. Vienen por cosas pequeñas o por alguna marca que no encuentran en la feria", comentaron.

Pese al contexto adverso, indicaron que continuará apostando al negocio. "Esta librería ha pasado de todo: vacas gordas y vacas flacas. Se busca la forma de hacer promociones, como descuentos en útiles si se llevan un libro". En ese sentido, destacaron que este año se registra una mayor demanda de libros escolares.

En tanto, en un local de calle Necochea que se diversifica entre bazar y librería el panorama era de góndolas con promociones y un salón colmado de clientes. Se ofrecían, por ejemplo, 2x1 cajas de lápices de colores largos a $3.600, y hojas Éxito reforzadas por 480 unidades a $23.200, con stock limitado. En otra librería histórica de la misma arteria capitalina, el movimiento también era intenso, con clientes comparando precios y otros ya concretando sus compras.

Con un escenario económico ajustado, las familias jujeñas recorren, comparan y compran en etapas. Mientras los comerciantes combinan promociones y estrategias para sostener ventas en una temporada clave para el rubro.