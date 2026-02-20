“Es una locura y va contra los trabajadores”

El diputado provincial Rubén Rivarola cuestionó con firmeza el proyecto de reforma laboral ya que considera que avanza en desmedro de los derechos de los empleados. Si bien reconoció aspectos vinculados a los juicios laborales, sostuvo que la iniciativa afecta garantías básicas y pidió evaluar sus consecuencias si finalmente es aprobada.

El diputado Rubén Rivarola, expresó un fuerte rechazo a la iniciativa que ya fue aprobada en la madrugada de ayer y que volverá al Senado para seguir trabajando. "La reforma laboral es una locura para mí. Están avanzando con algo con lo que no estoy de acuerdo. Pero consiguieron los números; no me pregunte quién es el culpable porque cada uno sabe lo que hace y ya somos grandes", sostuvo Rivarola y enfatizó: "Contra los empleados, contra el trabajador, nunca".

Consideró que el proyecto seguirá su curso parlamentario y que una vez que vuelva al Senado, será tratado con rapidez. "Después vendrán algunos con ir a la Justicia, que esto está mal, que aquello también, pero ya salió tanto de la Cámara de Diputados como del Senado. Veremos qué pasa", dijo.

En lo personal, insistió en que la propuesta le parece "una locura" y cuestionó aspectos vinculados a la organización de la jornada laboral y las vacaciones entre otros puntos. "No podemos sumar las horas que tiene el empleado, si son 8, 12 o 4 y guardarlas. Las vacaciones se las impone directamente el dueño de la empresa. Hay cosas con las que no estoy de acuerdo", planteó.

DANIELA VÉLEZ | PLANTEÓ QUE TRAERÁ MÁS DESIGUALDAD.

No obstante, aclaró que sí coincide con la necesidad de revisar el sistema de litigios laborales. "Estoy de acuerdo en los grandes juicios que a veces les hacen a las empresas. Realmente se van cerrando empresas por los grandes juicios que hacen los abogados con los jueces. Nada pasa porque sí, el abogado presenta, pero el juez define según las pruebas. Hay juicios millonarios y empresas que dan trabajo a 10, 15 o 20 personas tienen que cerrar por un solo empleado. En eso me parece una buena ley, en ese punto nada más", afirmó.

También sostuvo que si la reforma se aprueba, habrá que evaluar sus efectos entre los 60 y 120 días luego de su implementación. "Ahí veremos si realmente cambia la situación para tomar más empleados o no, si vendrán nuevas empresas a nuestra provincia para generar mano de obra", indicó. En ese sentido, pidió que de concretarse nuevas inversiones, se priorice el empleo local y advirtió que, según su percepción, en el Parque Industrial de Perico se estaría incorporando mano de obra extranjera en detrimento de trabajadores jujeños.

Por su parte, la diputada del PJ Daniela Vélez manifestó también su rechazo. "Todo lo que vaya en desmedro de los derechos de los trabajadores no voy a estar de acuerdo nunca. Hay derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional que hoy están siendo vulnerados, y no voy a estar a favor de algo que vaya en contra de la clase trabajadora", afirmó.

Vélez vinculó la discusión con el contexto actual. "En las próximas semanas inician las clases y vemos cómo muchas madres no llegan a comprar los útiles. ¿Qué madre no quiere que sus hijos estudien? Los precios están cada vez más altos y los padres no logran cubrir todos estos gastos", expresó. "La reforma "lo único que va a traer es más situaciones de desigualdad para los ciudadanos de todo el país", dijo.

SANTIAGO JUBERT, DIPUTADO

En tanto, el presidente del bloque Frente Cambia Jujuy, Santiago Jubert, explicó que dentro de su espacio existen distintas miradas sobre el proyecto. "Tenemos distintas visiones políticas y respetamos la posición de quienes están trabajando y analizando cada uno de los temas", dijo sobre el acompañamiento de algunos legisladores.

Explicó que el bloque mantuvo conversaciones internas y reconoció que "hay temas que nos alejan de la realidad y de la necesidad del trabajador, y hay otros que pueden trabajarse de otra forma". Explicó que cada proyecto que llega a las cámaras debe ser "bien comunicado, trabajado y puesto a consideración" y sostuvo que "la sociedad tiene que saberlo y entenderlo, no debe ser impuesto". Sostuvo que en la Legislatura procuran garantizar la participación de todas las fuerzas políticas y avanzar en las modificaciones que se consideren necesarias, "buscando siempre lo mejor para los ciudadanos".