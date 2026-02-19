Iluminarán de verde para visibilizar el cáncer biliar

En el Día Mundial del Colangiocarcinoma, la capital jujeña y otras ciudades del país se suman a la campaña para concientizar sobre los tumores de vías biliares, y promover el diagnóstico temprano en una región donde el cáncer de vesícula tiene alta incidencia. Es la campaña internacional "Ilumina en verde 2026" y Jujuy adherirá iluminando el hospital "San Roque".

El Colangiocarcinoma es un tipo de cáncer que afecta a las vías biliares y que se recuerda cada tercer jueves de febrero con el objetivo de visibilizar la enfermedad y promover su diagnóstico temprano. La iniciativa es promovida por la Asociación de Tumores de Vías Biliares (Atuvibi) y este año pone el foco en la investigación, el diagnóstico precoz y el acompañamiento a pacientes y familiares, bajo el símbolo de la luz verde. La campaña se expandió a partir del contacto con el Intergrupo Latinoamericano de Oncología Gastrointestinal (Ilogi) y contempla la iluminación de monumentos en distintos puntos de Argentina y otros países de Latinoamérica y Europa.

El médico oncólogo Gerardo Francisco Arroyo, coordinador de la movida en Argentina por Ilogi, explicó que el colangiocarcinoma es uno de los dos principales cánceres biliares. "La iniciativa comenzó el año pasado en España, impulsada por Atuvibi, una asociación civil que brinda apoyo a pacientes con cáncer biliar. Allí predomina el colangiocarcinoma, pero no debemos olvidar que también existe el cáncer de vesícula, que es otro tumor biliar", afirmó.

Recordó que en 2025, durante el Mes Internacional del Colangiocarcinoma, se iluminaron de verde monumentos históricos en distintas ciudades españolas. A partir del contacto con una voluntaria salteña que integra Atuvibi y que propuso extender la campaña a Latinoamérica, la iniciativa se amplió este año a varias ciudades del país.

En Argentina ya confirmaron su participación Buenos Aires, donde se iluminará entre otros el Puente de la Mujer, Rosario, Córdoba, San Juan, Luis, Salta con el Cabildo entre otros y en Jujuy el hospital "San Roque".

Arroyo advirtió que en el noroeste argentino la problemática adquiere particular relevancia. "En Salta y Jujuy el cáncer de vesícula es la tercera causa de muerte por cáncer en mujeres. La primera es el cáncer de mama, fundamentalmente por su alta frecuencia; la segunda, el cáncer de cuello uterino", explicó.

Detalló que mientras en otras regiones del mundo el cáncer de vesícula ocupa lugares muy lejanos entre las causas de muerte por cáncer, décimo quinto o vigésimo por ejemplo, en el oeste de Sudamérica presenta una incidencia mucho mayor. En Chile, llegó a ser la primera causa de muerte por cáncer en mujeres y actualmente ocupa el tercer lugar. "Toda la costa oeste de Latinoamérica y el oeste argentino, sobre todo Salta y Jujuy, comparten esta característica", precisó.

En cuanto al colangiocarcinoma, sostuvo que también es frecuente en la región y que su incidencia va en aumento en países como España, Estados Unidos y en grandes centros urbanos de Argentina.

Uno de los principales desafíos es que no existe un método específico de detección precoz, como ocurre con la mamografía para el cáncer de mama, el Papanicolaou para el cuello uterino o la colonoscopia para el cáncer de colon. Sin embargo, el especialista sostuvo que sí hay medidas de prevención primaria eficaces.

Entre ellas mencionó la adopción de hábitos saludables, alimentación rica en frutas y verduras, bajo consumo de alimentos ultraprocesados, evitar el tabaco, moderar el consumo de alcohol y realizar actividad física regular. "Si toda la población pudiera implementar estas cinco medidas, la mortalidad por cáncer podría reducirse aproximadamente un 40 por ciento", afirmó.

En relación con los síntomas explicó que, aunque no hay estudios para detectar la enfermedad antes de que se manifieste, es fundamental consultar ante señales de alerta. "Estos tumores suelen presentarse con dolor abdominal que no cede, pérdida de peso, disminución del apetito o ictericia, es decir, coloración amarillenta de la piel y los ojos, acompañada de orina oscura. Ante estos síntomas hay que consultar de manera precoz", advirtió.

Finalmente, hizo especial hincapié en la litiasis vesicular, la presencia de cálculos o "piedritas" en la vesícula, frecuente en la región y particularmente en mujeres. "En zonas endémicas como Salta y Jujuy, la litiasis está estrechamente asociada al cáncer de vesícula. Aunque muchas veces no produce síntomas, puede generar inflamación crónica y en algunos casos, evolucionar hacia un tumor", explicó.

En ese sentido, recomendó que las personas con cálculos en la vesícula consulten con su médico aun cuando no presenten molestias. Además del riesgo oncológico, la litiasis puede derivar en complicaciones graves como colecistitis o pancreatitis. "La consulta médica oportuna es clave", concluyó.

Del dolor al compromiso

La muerte de María Inés en apenas seis meses, tras ser diagnosticada con un cáncer de vías biliares, cambió la vida de su familia y transformó el dolor en compromiso. Su hermana, Susana Fuentes Avellaneda, decidió convertirse en voluntaria de la Asociación de Tumores de Vías Biliares (Atuvibi) para visibilizar una enfermedad "muy silenciosa y prácticamente desconocida".

"Mi hermana era una persona sanísima, deportista, con una vida plena. Un día se levantó con los ojos amarillos y ahí empezó todo. Cuando aparece la ictericia generalmente ya es tarde", relató. El tumor había avanzado sobre las vías biliares y hecho metástasis en el hígado. Con el tiempo advirtieron que había señales previas: cansancio extremo, orina más oscura, materia fecal clara, síntomas que suelen atribuirse a otras causas.

La salteña explicó que aunque en España este cáncer representa solo el 2% de los casos oncológicos, en Salta y Jujuy la incidencia es mucho mayor y constituye la tercera causa de muerte por cáncer en mujeres.

Desde Atuvibi, en articulación con el Intergrupo Latinoamericano de Oncología Gastrointestinal (Ilogi), impulsan campañas de concientización, espacios de apoyo virtual para pacientes y cuidadores, y reclaman mayor inversión en investigación. "Mientras no haya más recursos destinados a investigar, no va a existir la cura", afirmó. Instó a los familiares y pacientes a consultar a la asociación a: atuvibi.org/

Sobre el estudio de Instituto Latinoamericano de Oncología Gastrointestinal

El Intergrupo Latinoamericano de Oncología Gastrointestinal (Ilogi), con apoyo de AstraZeneca, presentó el estudio más amplio realizado en el país sobre Cáncer de Vías Biliares, tras analizar 928 casos durante diez años en 20 centros oncológicos públicos y privados. La investigación permitió crear el primer Registro Epidemiológico Argentino de Pacientes con Cáncer Biliar, aportando datos clave sobre incidencia, factores de riesgo y evolución de la enfermedad.

Entre los casos evaluados, 577 correspondieron a cáncer de vesícula biliar, 184 a colangiocarcinoma extrahepático y 167 a colangiocarcinoma intrahepático, confirmando que el tumor más frecuente es el de vesícula.

El estudio reveló una alta concentración de cáncer de vesícula biliar en el norte argentino, especialmente en Salta, Jujuy y Tucumán, con elevada mortalidad en el Noroeste y Suroeste del país. En contraste, el colangiocarcinoma mostró mayor predominio en las regiones centro y este de la Argentina.

La litiasis biliar fue el principal factor de riesgo identificado: estuvo presente en el 53% de los casos de cáncer de vesícula y en el 20% de colangiocarcinoma. El cáncer de vesícula afecta mayoritariamente a mujeres y en Salta y Jujuy es la tercera causa de muerte por cáncer en ellas.

El 80% de los pacientes con cáncer biliar reportó antecedentes familiares directos de cáncer, lo que sugiere un posible componente genético. A nivel mundial, la incidencia de estos tumores podría aumen

tar más del 75% hacia 2040, y actualmente se registran más de 165 mil casos y 130 mil muertes anuales, con diagnóstico mayormente tardío.

Enfatizaron la necesidad de fortalecer estrategias de prevención y detección temprana en poblaciones vulnerables, ya que la mayoría de los casos se diagnostica en etapas avanzadas, cuando las opciones terapéuticas son limitadas.