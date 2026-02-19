22°
21 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Humahuaca
Casa de Jujuy en Buenos Aires
ministerio de Planificación Estratégica y Modernización
El Tribuno por los barrios
tucuman
Secretaría de Energía de la provincia
zona franca minorista
Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy
El Carmen
PALPALÁ
CAPACITACIÓN

Encuesta abierta para definir los cursos 2026

Es para diseñar cursos de capacitación de acuerdo a necesidades.

Jueves, 19 de febrero de 2026 00:00
La Secretaría de Trabajo y Empleo de la Provincia puso en marcha la Encuesta Cursos 2026: "¿Qué te gustaría aprender? ", una herramienta participativa destinada a relevar las demandas e intereses de capacitación de la ciudadanía en el ámbito de la Academia de Oficios de Jujuy, dentro del fortalecimiento de políticas públicas de formación laboral.

La propuesta invita a jujeñas y jujeños a compartir sus opiniones y sugerencias sobre los oficios y trayectos formativos que deseen sean incorporados durante el año, con el objetivo de construir una oferta de cursos alineada a las necesidades reales del mercado laboral y del desarrollo productivo local.

Se destaca que la participación ciudadana resulta clave para seguir generando oportunidades de empleo y acompañar tanto la inserción laboral como el impulso de emprendimientos propios.

La comunidad interesada puede completar la encuesta directamente a través del formulario disponible en la web.

 

