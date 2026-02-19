Encuesta abierta para definir los cursos 2026

La Secretaría de Trabajo y Empleo de la Provincia puso en marcha la Encuesta Cursos 2026: "¿Qué te gustaría aprender? ", una herramienta participativa destinada a relevar las demandas e intereses de capacitación de la ciudadanía en el ámbito de la Academia de Oficios de Jujuy, dentro del fortalecimiento de políticas públicas de formación laboral.

La propuesta invita a jujeñas y jujeños a compartir sus opiniones y sugerencias sobre los oficios y trayectos formativos que deseen sean incorporados durante el año, con el objetivo de construir una oferta de cursos alineada a las necesidades reales del mercado laboral y del desarrollo productivo local.

Se destaca que la participación ciudadana resulta clave para seguir generando oportunidades de empleo y acompañar tanto la inserción laboral como el impulso de emprendimientos propios.

La comunidad interesada puede completar la encuesta directamente a través del formulario disponible en la web.