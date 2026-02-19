Cubrirán vacantes docentes antes del inicio de clases

En un hecho inédito y de gran relevancia para las comunidades educativas de Nivel Secundario, ayer el Ministerio de Educación publicó el Listado Único de Orden de Mérito (Luom) provisorio correspondiente al mencionado nivel.

La recientemente designada presidente de la Junta Provincial de Calificación Docente, Ana Carolina Sued, destacó el avance significativo y señaló que el Ministerio de Educación redobló esfuerzos para confeccionar los listados oficiales, a fin de garantizar la cobertura de cargos docentes antes del inicio del Ciclo Lectivo 2026.

"La Junta, en colaboración con gobernación y equipo técnico de las otras salas, trabajó intensamente para reducir los tiempos de espera y asegurar que los cargos sean cubiertos antes del inicio de las clases. Es fundamental destacar que la clasificación de los legajos está a cargo de docentes calificados y capacitados para asumir dicho rol", enfatizó.

Dijo que este avance no solo impacta positivamente en los estudiantes, sino también en los docentes, ya que les asegura el reconocimiento de su trayectoria y el puntaje correspondiente, lo que permite una mejor organización de las asignaciones de cargos.

Salud escolar

Los ministros de Educación, Daniela Teseira, y de Salud, José Manzur, junto a sus equipos técnicos, mantuvieron una reunión de trabajo en la que coincidieron en la necesidad de consolidar una agenda conjunta que promueva acciones de prevención y promoción de la salud en el ámbito escolar, así como la intervención oportuna frente a situaciones sanitarias que puedan surgir en las instituciones educativas, en colaboración con los equipos de salud provincial.

En ese marco, se evaluó la posibilidad de articular la presencia de agentes del sistema de salud dentro de las escuelas, con el fin de brindar acompañamiento técnico y atención directa en contextos que así lo requieran, sumado a la implementación de protocolos de actuación que permitan respuestas eficientes y en tiempo adecuado.

Asimismo, se planteó avanzar en programas de capacitación para el personal dependiente del Ministerio de Educación, dotándolo de herramientas vinculadas al abordaje de situaciones de salud y cuidados básicos, en línea con una política preventiva que favorezca la protección y el desarrollo de estudiantes y docentes.

Al concluir la reunión, Manzur destacó que las acciones que se articulan "ponen el acento en la prevención y en llegar en tiempo y forma ante las necesidades que se puedan presentar en las escuelas".