Vinos de Jujuy evaluados por Tim Atkin en Salta

De la mano de Wines of Argentina, el reconocido crítico británico Tim Atkin recorrerá el país durante 25 días, degustará más de 1.200 vinos y visitará 52 bodegas de distintas regiones del país. Los vinos de Jujuy los evaluará el 6 de marzo en Salta.

WofA, entidad responsable de la promoción del vino argentino en los mercados mundiales, organizó la decimosexta visita al país de Tim Atkin MW, uno de los críticos internacionales más influyentes de la industria, que inició el pasado martes y se extenderá hasta el 7 de marzo.

La iniciativa es parte del plan de acción que impulsa WofA, orientado a traer al país a los principales críticos e influenciadores internacionales del vino para profundizar su conocimiento sobre la diversidad, calidad y presente de la vitivinicultura nacional.

Para los 25 días en el país tiene una agenda que incluye visitas a 52 bodegas, degustaciones one-on-one con 93 bodegas y la evaluación de más de 1.200 vinos de todas las regiones del país, consolidando esta acción como una de las instancias de evaluación más amplias y federales del vino argentino.

Su visita, es el puntapié para la elaboración de su reporte anual sobre Argentina.

Este año regresa al norte del país, región que "impacta por encima de su peso', como decimos en inglés, y tiene una cultura muy diferente a la del resto del país. Tengo muchas ganas de ver cómo se han desarrollado algunas de las nuevas zonas de altura y de probar los vinos locales, especialmente los de Malbec, Tannat y Torrontés", declaró.

La visita comenzó en Buenos Aires, donde realizará degustaciones con bodegas de la Patagonia, Córdoba, Buenos Aires, Catamarca y La Rioja; luego se trasladará a Mendoza, allí también hará una degustación presencial con bodegas de San Juan y San Rafael.

El viaje finalizará en el Norte argentino, con una visita a Cafayate, marcando el regreso del crítico a esa región luego de seis años, y una degustación especial con bodegas de Jujuy, que tendrá lugar en la ciudad de Salta, por ahora participarán Jesús Vilte, Yanay, Yacoraite y El Bayeh.

Además de las degustaciones con representantes de bodegas, Atkin evaluará 300 vinos en instancias sin presencia de productores, garantizando un análisis técnico riguroso y objetivo de la oferta argentina.

Su reporte 2025 contó con 1.730 vinos degustados de 299 productores, con un total de 1.314 vinos logrando +90 puntos, 170 vinos +95 puntos, 5 con 98 puntos y 3 vinos con 99 puntos.

La agenda de Atkin es un programa integral que ofrece instancias de participación con gran representatividad de bodegas de diferentes escalas y regiones, es una oportunidad clave para pequeños productores que buscan aumentar su visibilidad