30°
12 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Casa del jubilado
sandra mendoza
Alborozo Humahuaqueño
solidaridad
reforma laboral
Cámara de diputados de la Nación
Casa del jubilado
sandra mendoza
Alborozo Humahuaqueño
solidaridad
reforma laboral
Cámara de diputados de la Nación

DÓLAR OFICIAL

$1415.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1440.00

3884873397
PUBLICIDAD
Policiales

Amenazaron con un arma de fuego y robaron dos vehículos

Dos hombres son intensamente buscados por la Policía, luego de robar dos vehículos de una empresa de alquiler de rodados, bajo amenazas con un arma de fuego, en la ciudad de Palpalá.

Jueves, 12 de febrero de 2026 17:30

Según fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró ayer alrededor de las 20 sobre un tramo de la calle Golfo San Matías, en el barrio Antartida.

Fue en esas circunstancias que dos sujetos ingresaron a una empresa de alquiler de vehículos y en un momento determinado, uno de los inculpados extrajo un arma de fuego y amenazó a los presentes.

Así, los irascibles protagonistas abordaron dos vehículos pertenecientes a la empresa y emprendieron la fuga.

La víctima alertó de inmediato a las autoridades y luego de interiorizarse del violento episodio, los efectivos policiales desplegaron un operativo cerrojo en el sector, se emitió una orden de secuestro de los rodados y de detención de los inculpados.

Aunque hasta el momento fue con resultados negativos.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 8.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD