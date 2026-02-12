Amenazaron con un arma de fuego y robaron dos vehículos

Según fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró ayer alrededor de las 20 sobre un tramo de la calle Golfo San Matías, en el barrio Antartida.

Fue en esas circunstancias que dos sujetos ingresaron a una empresa de alquiler de vehículos y en un momento determinado, uno de los inculpados extrajo un arma de fuego y amenazó a los presentes.

Así, los irascibles protagonistas abordaron dos vehículos pertenecientes a la empresa y emprendieron la fuga.

La víctima alertó de inmediato a las autoridades y luego de interiorizarse del violento episodio, los efectivos policiales desplegaron un operativo cerrojo en el sector, se emitió una orden de secuestro de los rodados y de detención de los inculpados.

Aunque hasta el momento fue con resultados negativos.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 8.