Gimnasia de Jujuy vs Central Córdoba (SE)

El equipo albiceleste enfrenta a Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio 'Padre Ernesto Martearena", en la ciudad de Salta, por la primera ronda de la Copa Argentina 2026.
A los 36 minutos de juego el Lobo empata el Primer Tiempo con gol de Casa Maximiliano
21:55
40' 1T: Córner para Gimnasia (J)
Tiro de esquina para Gimnasia (J). Lo va a ejecutar Francisco Molina.
36' 1T: Gol de Gimnasia (J)
¡GOOOL de Gimnasia (J)! El despeje de Juan Pablo Pignani se mete en su propio arco.
21:50
17' 1T: Tarjeta amarilla para Nicolás Dematei
El árbitro Andrés Gariano le muestra la amarilla a Nicolás Dematei (Gimnasia (J)).
21:30
15' 1T: Gol de Central Córdoba (SE)
¡GOL de Central Córdoba (SE)! Marco Iacobellis concreta la jugada y anota para su equipo.
21:29
21:15
Comenzó el partido entre Central Córdoba (SE) y Gimnasia (J)
