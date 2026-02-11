Gimnasia de Jujuy vs Central Córdoba (SE)

El equipo albiceleste enfrenta a Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio 'Padre Ernesto Martearena", en la ciudad de Salta, por la primera ronda de la Copa Argentina 2026.

21:55

40' 1T: Córner para Gimnasia (J)

Tiro de esquina para Gimnasia (J). Lo va a ejecutar Francisco Molina.

36' 1T: Gol de Gimnasia (J)

¡GOOOL de Gimnasia (J)! El despeje de Juan Pablo Pignani se mete en su propio arco.

21:50

17' 1T: Tarjeta amarilla para Nicolás Dematei

El árbitro Andrés Gariano le muestra la amarilla a Nicolás Dematei (Gimnasia (J)).

21:30

15' 1T: Gol de Central Córdoba (SE)

¡GOL de Central Córdoba (SE)! Marco Iacobellis concreta la jugada y anota para su equipo.

21:29

21:15

Comenzó el partido entre Central Córdoba (SE) y Gimnasia (J)

