Deportes

Gimnasia de Jujuy vs Central Córdoba (SE)

A los 36 minutos de juego el Lobo empata el Primer Tiempo con gol de Casa Maximiliano

Miércoles, 11 de febrero de 2026 21:28

El equipo albiceleste enfrenta a Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio 'Padre Ernesto Martearena", en la ciudad de Salta, por la primera ronda de la Copa Argentina 2026.

A los 36 minutos de juego el Lobo empata el Primer Tiempo con gol de Casa Maximiliano

21:55

40' 1T: Córner para Gimnasia (J)

Tiro de esquina para Gimnasia (J). Lo va a ejecutar Francisco Molina.

36' 1T: Gol de Gimnasia (J)

¡GOOOL de Gimnasia (J)! El despeje de Juan Pablo Pignani se mete en su propio arco.

21:50

17' 1T: Tarjeta amarilla para Nicolás Dematei

El árbitro Andrés Gariano le muestra la amarilla a Nicolás Dematei (Gimnasia (J)).

21:30

15' 1T: Gol de Central Córdoba (SE)

¡GOL de Central Córdoba (SE)! Marco Iacobellis concreta la jugada y anota para su equipo.

21:29

14' 1T: Gol de Central Córdoba (SE)

¡GOL de Central Córdoba (SE)! Marco Iacobellis concreta la jugada y anota para su equipo.

21:15

Comenzó el partido entre Central Córdoba (SE) y Gimnasia (J)

Seguí el partido en vivo por el streaming de El Tribuno de Jujuy

 

