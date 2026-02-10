28°
Policiales

Más de 30 detenidos durante el fin de semana en distintos operativos

Los operativos fueron realizados en las localidades de Ledesma, San Pedro, Perico, Palpalá y barrios capitalinos.

Martes, 10 de febrero de 2026 18:50

Durante el último fin de semana, unidades dependientes de la Dirección de Apoyo Táctico y Operativo Policial (DATOP) llevaron adelante múltiples procedimientos en distintos puntos del territorio provincial.

Los operativos fueron realizados por efectivos del Cuerpo de Infantería, Grupo Especial Motorizado, Caballería y la Unidad Especial K9 en las localidades de Ledesma, San Pedro, Perico, Palpalá y San Salvador de Jujuy.

Como resultado de las intervenciones, más de treinta personas fueron aprehendidas en actitud delictiva, acusadas de protagonizar hechos de robo y disturbios en la vía pública.

Asimismo, se procedió al secuestro de armas blancas y elementos vinculados al consumo de sustancias ilícitas.

Desde DATOP informaron que este tipo de despliegues continuarán desarrollándose en toda la provincia con el objetivo de prevenir hechos delictivos y reforzar la seguridad en distintos sectores, brindando mayor tranquilidad a la comunidad.

