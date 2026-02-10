El plantel de Gimnasia y Esgrima apunta a "arrancar el año con el pie derecho", apoyado en la "tranquilidad y seguridad" del trabajo realizado en pretemporada. Así lo reflejó Sebastián Sánchez, con el debut en la Copa Argentina en el horizonte, programado para mañana a las 21.15 ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en el estadio "Padre Martearena" de la vecina provincia Salta.

El defensor central indicó que "nos preparamos de la mejor forma posible, trabajando bien" y a raíz de ello "se va formando el equipo de a poco", sosteniendo que con el correr de los partidos "el plantel irá fortaleciendo su rendimiento colectivo".

Destacó que el punto más importante en este momento, "es seguir entrenando, manteniendo la tranquilidad y estando seguros de nuestro trabajo", para cuando llegue el momento de "defender la camiseta de Gimnasia de la mejor manera".

Sánchez cerró agradeciendo a los hinchas "por apoyarnos siempre" y expresó su ilusión de que "sea un lindo año para todos los jujeños".

Las entradas

Hoy, desde las 11 hasta las 18 y mañana, entre las 11 y las 18, las entradas para el partido entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Central Córdoba de Santiago del Estero por Copa Argentina estarán a la venta en el estadio "23 de Agosto". Los precios establecidos para las entradas, son los que se detallan a continuación: Popular, $50.000. Popular (menores hasta 11 años), $40.000. Platea, $70.000. Es importante recordar, que el partido por Copa Argentina tendrá lugar mañana, en el reconocido estadio "Padre Martearena" de Salta, a partir de las 21.15 con el arbitraje del colegiado Andrés Gariano.

Será en el marco de los 32avos de final del torneo integrador. Recordemos que el actual campeón es Independiente Rivadavia de Mendoza, tras empatar 2 a 2 y posteriormente derrotar por penales, 5 a 3, a Argentinos Juniors, el 5 de noviembre de 2025, logrando su primer título oficial en la máxima categoría y en la historia del club. Boca Juniors es el equipo más laureado de la competencia con cuatro conquistas. Además, junto con Rosario Central, son los equipos con más finales disputadas: cuatro para cada uno.