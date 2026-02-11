33°
LA QUIACA

La Quiaca: Rivarola destacó el trabajo conjunto con el municipio y planteó la necesidad de fortalecer la infraestructura y el diálogo político

El diputado provincial Rubén Rivarola subrayó la importancia de profundizar el trabajo articulado entre municipio, provincia y Nación para sostener el desarrollo local.

Miércoles, 11 de febrero de 2026 18:03

En el marco de una visita institucional junto al intendente Dante Velázquez, el diputado provincial Rubén Rivarola valoró los avances que viene mostrando la ciudad fronteriza y subrayó la importancia de profundizar el trabajo articulado entre municipio, provincia y Nación para sostener el desarrollo local.

Durante la jornada, el legislador reconoció el esfuerzo de la gestión municipal para impulsar mejoras en un contexto económico complejo y remarcó la relevancia de acompañar estos procesos con políticas públicas y recursos que permitan consolidar el crecimiento de La Quiaca como punto estratégico del norte jujeño.

Rivarola también se refirió a la situación de la infraestructura vial y planteó la necesidad de avanzar en soluciones que garanticen mejores condiciones para la producción, el turismo, el comercio y la seguridad. En ese sentido, sostuvo que el desafío requiere coordinación entre los distintos niveles del Estado y una planificación sostenida en el tiempo.

Asimismo, expresó su compromiso de gestionar ante la Provincia acciones que permitan fortalecer obras y servicios, entendiendo el rol clave que cumple la ciudad como puerta de ingreso al país y como nodo de integración regional.

En el plano político, el diputado hizo un llamado al diálogo y a la construcción de consensos dentro del peronismo jujeño. Señaló la importancia de que las definiciones partidarias se den con participación de los actores locales, priorizando la unidad y una agenda centrada en las necesidades sociales y productivas de la provincia.

El mensaje final apuntó a consolidar un camino de cooperación: más articulación institucional, más presencia del Estado nacional en todo el territorio.

