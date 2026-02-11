30°
Carnaval 2026

Carnaval de las infancias en el Multiespacio de Alto Comedero

El evento se llevará a cabo el sábado 21 de febrero, de 15 a 18 horas. Durante la jornada habrá juegos, peloteros, música en vivo y grupos infantiles. La entrada será libre y gratuita

Miércoles, 11 de febrero de 2026 19:45

El municipio capitalino invita a todas las familias de la ciudad a participar del esperado Carnaval de las Infancias, una propuesta recreativa y gratuita pensada especialmente para que niños y niñas disfruten de una jornada colmada de juegos, música y alegría. El evento se llevará a cabo el sábado 21 de febrero, de 15 a 18 horas, en el Multiespacio El Alto.

Al respecto, la subsecretaria de Desarrollo Humano, Sandra Batistella, destacó, “ya tenemos la experiencia del año pasado que fue fantástico, y como siempre querer darles en esta fecha especial de carnaval una fiesta muy linda a los chicos, así que tenemos de nuevo este año el Carnaval de las Infancias, calculamos una asistencia de mínimo cuatro mil chicos, como tuvimos el año pasado”.

En cuanto a las actividades previstas, precisó, “se va a realizar en el Multiespacio Alto Comedero, sábado 21 de febrero, de 15 a 18hs, invitamos a todos los chicos de la ciudad, se van a encontrar con juegos, peloteros, le vamos a regalar un kit carnavalero, con espuma, golosinas, habrá música en vivo, grupos infantiles que van a actuar, así que va a ser una tarde maravillosa”.

Desde el municipio informaron que la entrada será libre y gratuita, aunque deberá retirarse previamente en los puntos habilitados. En este sentido, Batistella explicó, “las entradas estarán disponibles en los CPV y CIC del municipio, vamos a tener entradas en el edificio de calle El Éxodo, en la Dirección de Deporte del parque San Martín, en las oficinas ubicadas en calle Jorge Newbery 996 y en la Casa de la historia y la Cultura ‘Jorge Cafrune’, y con esa entrada los chicos van a poder canjear el kit más las golosinas”.

Finalmente, reiteró la invitación a todas las familias, “los esperamos a todos, lo bueno que tiene este moderno Multiespacio es que se llevará a cabo el Carnaval llueva o no llueva, este sábado 21 de febrero de 15 a 18hs”.

