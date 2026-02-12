Paritarias: El gobierno mejora la oferta salarial a docentes y confirma pago de ayuda escolar y bono

En la mañana de este jueves 12 de febrero, el Gobierno de Jujuy elevó la propuesta salarial a los gremios docentes en el marco de la negociación paritaria. Así lo confirmó el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo. El funcionario calificó el estado de las conversaciones como “bastante positivo” y precisó que solo resta la definición de CEDEMS, que “tiene que someter la nueva propuesta salarial a la asamblea”.

Federico Cardozo | Ministro de Hacienda y finanzas

La nueva oferta mantiene los porcentajes ya anunciados, con el “4% acumulativo para el mes de febrero, un 2% en marzo, un 2% abril y un 2% en junio”, pero incorpora una modificación en la composición del salario. Según detalló Cardozo, “la conversión que se iba a hacer de un adicional por persona que hoy en día está en 120.000 se van a convertir 40.000 pesos al básico y al bonificable”. Esa transformación se hará de forma progresiva: “Vamos a ir pasando 5.000 pesos por mes al básico y 500 pesos por mes al adicional bonificable” detalló el ministro.

También, sostuvo que esa medida “mejora en función a los pedidos de los gremios notoriamente” respecto de la oferta inicial. Además, se mantiene el incremento del ítem presentismo: “Va a pasar de un 20% a un 30%”. Consultada sobre el impacto concreto en los haberes, Cardozo indicó que el aumento real para un empleado promedio rondará los “40.000 o 45.000 pesos” que se cobrarán en febrero respecto de enero. En cuanto al salario inicial docente, precisó que “hasta el mes de enero estaba en 810, pasa a 855 en febrero”.

Sobre el refuerzo del presentismo, el funcionario reconoció que la decisión responde al “alto nivel de ausentismo por parte de los docentes” y afirmó que “queremos priorizar tema de la asistencia, de que los alumnos estén en las aulas”. Pese a la preocupación que el tema generó en algunas mesas de negociación, Cardozo aseguró que “ningún gremio se ha opuesto”. Distinta es la situación con el gremio APUAP, al que también se le hizo una propuesta similar: “No tenemos la aceptación por parte del gremio de que sea agregado el presentismo, creemos que es necesario”.

Bono:

En cuanto al calendario de pagos, el ministro confirmó que “la ayuda escolar se va a liquidar la semana próxima y va a ser un valor de 50.000 pesos”. Justificó el monto en relación con la ayuda que otorga Nación: “Ese fue un reclamo también, que alcancemos por lo menos mínimamente ayuda escolar que paga Nación. Nación todavía no determinó la suma, entonces vamos a pagar 50.000”. Advirtió que en junio se evaluará “la diferencia que existe” para equiparar el valor nacional.

Sobre el bono por el Día del Trabajador, Cardozo anticipó que “va a ser superior” a los 50.000 pesos pagados el año pasado, aunque el monto aún no está definido. “Seguramente será abonado los últimos días de abril para que el trabajador pueda festejar el primero de mayo”, indicó.

El ministro aclaró que la paritaria no está cerrada y dejó abierta la posibilidad de nuevas revisiones. “Esta paritaria no está cerrada, eso quiero aclararles. Si llega a haber alguna situación a nivel nacional que cambie los parámetros, nos sentaremos en el momento que sea necesario”, afirmó. Y concluyó: “No podemos perjudicar o sujetar la liquidación del sueldo a la aceptación de la propuesta, porque el único que se perjudica sería el trabajador”.