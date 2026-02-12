Mañana asamblea de los delegados

El Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior realizará mañana, a las 18, una asamblea extraordinaria de delegados para analizar la propuesta de mejora salarial realizada por el Gobierno provincial en las reuniones paritarias con los gremios estatales.

Aunque dirigentes ya opinaron que la oferta es totalmente insuficiente ante la suba generalizada en los precios y tarifas y la magra mejora en los sueldos de los últimos meses, la decisión de una posible medida de fuerza quedará en manos de los delegados.