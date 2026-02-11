33°
DIPEC

La inflación de enero cerró en 3,1% en Jujuy

Según el reporte oficial, el rubro que registró el mayor incremento fue Alimentación y bebidas, con una suba del 4,3%.

Miércoles, 11 de febrero de 2026 18:41

La Dirección Provincial de Estadística y Censos (DIPEC) informó este miércoles que la inflación correspondiente al mes de enero en Jujuy alcanzó el 3,1%.

En tanto, el índice interanual, de enero de 2025 al mismo mes de 2026, acumuló un 32,3% en la provincia.

Según el reporte oficial, el rubro que registró el mayor incremento fue Alimentación y bebidas, con una suba del 4,3%.

Le siguió Esparcimiento, que presentó un aumento del 2,9%.

Los datos forman parte del relevamiento mensual que realiza el organismo provincial para medir la variación de precios en distintos sectores de la economía local.

