Día del Trabajador
San Pedro
LIBERTADOR
salud
Ministerio de Salud
Barrio Campo Verde
Ministerio de Minería
Unión Obrera Metalúrgica
Avellaneda
Maimara
El tiempo en Jujuy

Gran parte de la provincia bajo alerta amarilla

Para la capital hay probabilidadades de precipitaciones en la tarde y la noche.

Martes, 10 de febrero de 2026 07:13

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amariila por tormentas fuertes para las zonas de Puna de Susques, Puna de Cochinoca - Puna de Humahuaca - Puna de Rinconada - Puna de Santa Catalina - Puna de Tilcara - Puna de Tumbaya - Yavi y Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano - Zona montañosa de Humahuaca - Zona montañosa de Tilcara - Zona montañosa de Tumbaya.

El área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de manera local.

En tanto para la capital de la provincia se espera una temperatuda mínima de 19° C y una máxima que llegará a los 28° C.

 

