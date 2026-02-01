Día Nacional del Perro Salchicha

Cada año, el 1 de febrero, los amantes de los animales en Argentina celebran una fecha muy particular, el Día del Perro Salchicha. Esta jornada, que rinde homenaje a una de las razas más queridas y populares, no se relaciona directamente con las características de estos canes, sino con un vínculo cultural que los une a la obra de una de las artistas más emblemáticas del país.

Esta raza, también conocido como dachshund o teckel, nació de Alemania y se distingue por su cuerpo alargado y patas cortas, producto de una mutación genética llamada bassetismo. Más allá de su aspecto físico, el perro salchicha es un animal leal, cariñoso y atento, que suelen mostrarse a la defensiva frente a otros perros, pero que conquistan a sus dueños con su carácter afectuoso.

En Argentina, la popularidad de esta raza se potenció gracias a la canción infantil "El show del perro salchicha", escrita por María Elena Walsh, que inmortalizó su figura en el imaginario colectivo. Justamente eso tuvo que ver para que se opte por esta fecha, ya que es un homenaje al animal y a la artista.

La elección del 1 de febrero como Día del Perro Salchicha se estableció en 2015, en homenaje al nacimiento de Walsh, ocurrido en 1930 en Ramos Mejía. La cantautora y poetisa dejó una huella imborrable en la cultura nacional, con canciones que marcaron generaciones infantiles como "Manuelita la Tortuga", "La vaca estudiosa" y "Canción para tomar el té", las cuales se escuchan al día de hoy.

Walsh comenzó a escribir desde muy joven y a los 15 años publicó sus primeros poemas en la revista El Hogar. Poco después, editó su primer libro, Otoño imperdonable, que la impulsó en el mundo literario tras la pérdida de su padre. Su formación en la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano la conectó con otros grandes artistas de su generación, y su talento la llevó a publicar más de 20 álbumes musicales y 50 obras literarias. Entre ellas, “Como la cigarra”, prohibida durante la dictadura militar, se convirtió en un himno de resistencia y libertad con la llegada de la democracia. En tanto, la obra que da nombre a esta fecha emblemática fue creada en 1966.