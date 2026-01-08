En Juiri iniciaron los festejos del Alborozo Humahuaqueño

Con el XVII Encuentro del ovino y de la copla, en Juiri (a 24 kilómetros de Humahuaca) comenzaron las festividades populares de los fines de semana previstas en el Alborozo Humahuaqueño.

La Agrupación tradicionalista Los alegres de Juiri con la comunidad aborigen organizó la celebración donde los pobladores reafirmaron su identidad cultural revalorizando el canto de la copla, el carnaval a caballo y otras expresiones culturales.

Con la chaya del mojón alrededor de las 9 comenzaron a festejar, el padrino de mojón Dylan Paredes (acompañado de sus padres) inició la ceremonia ancestral, mientras la banda de calle Elegancia comenzó a brindar su repertorio carnavalero, y en otro sector del lugar, las rondas de copleras hacían sentir sus cantos y el sonido de las cajas y erquenchos.

COSTUMBRE | ESTRELLA Y BETTY CHAYAN EL MOJÓN Y AGRADECEN A LA PACHAMAMA.

Cerca del mediodía desde el mojón se descendió hacia el pueblo, las mujeres encabezaron la columna cantando el himno de la agrupación y por detrás, los jinetes de la Agrupación Gaucha San José representando el carnaval a caballo. Al llegar al pueblo efectuaron la tradicional pechada en el salón comunitario montando los caballos.

Posteriormente, la intendente de Humahuaca, Karina Paniagua encabezó el acto inaugural de la nueva edición festivalera acompañada de los presientes de la agrupación, Emanuel Paredes, Katia Calapeña y Florencio Calapeña; y el presidente de la comunidad, David González.

Luego del almuerzo comunitario, en el corral se señaló el rebaño de ovejas de Marcelina y Luis Paredes; comenzaron los concursos del mejor capón y borrega; y de hilado y tejido con lana de oveja; a la vez que en el escenario montado en la galería del salón comunitario se presentaban las solistas, cuadrillas y contrapunteros hasta el anochecer.