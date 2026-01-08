24°
9 de Enero,  Jujuy, Argentina
TURISMO

Las actividades para enero

Jueves, 08 de enero de 2026 18:11
PARTICIPACIÓN | CUADRILLA DE CAJAS DEL 1.800 EN JUIRI ANTICIPANDO SU 160 ANIVERSARIO.

El Alborozo prevé para hoy a las 20 en el Hotel de Turismo Humahuaca la presentación del libro ¿Qué hago en Jujuy?, de Patricia Monzón; mañana en Rodero se realizará el XL Festival de la caja y de la copla; el 11 la Virgen de la Candelaria peregrinará a Calete; y el 14 desde las 20 en la explanada del monumento a la Independencia se presentará el espectáculo Tilcara y Maimará le cantan a Humahuaca.

Otras actividades serán el XXV Festival del queso y la cabra, el V Festival de la cerveza artesanal, el Festival del Antigal; el 22 en El Morado (San Roque) se celebrará el Jueves de padrinos; el 23 se rezará el ángelus y a las 15 bajará desde su camarín la Virgen de la Candelaria.

También se hará el Runa guitar fest; el XXII Encuentro de comunidades aborígenes y Festival del Churqui y el cardón; el III Encuentro de ballets; el Jueves de ahijados; el Tributo a la Madre Virgen de la Candelaria; el II Encuentro del contrapunto y la tonada; y la Serenata a la Virgen de la Candelaria.

 

