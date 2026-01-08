Calendario de feriados 2026: fechas para planificar el año

El Gobierno nacional definió los feriados inamovibles, trasladables y tres días no laborables con fines turísticos para este año, una herramienta clave que favorecerá la movilidad turística, con impacto positivo en las economías regionales y en la actividad hotelera y gastronómica.

La Nación oficializó el calendario de feriados 2026, que incluye feriados inamovibles, trasladables y los denominados días no laborables con fines turísticos, conocidos como "puentes", pensados para incentivar el turismo interno y facilitar la planificación anticipada.

Mediante Resolución 164/2025 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, publicada en el Boletín Oficial, se establecieron tres días no laborables con fines turísticos para este año: 23 de marzo, 10 de julio y 7 de diciembre.

El calendario completo de feriados 2026 es una herramienta estratégica tanto para los viajeros como para el sector turístico, que podrá anticipar propuestas, promociones y servicios de acuerdo con la demanda prevista.

Estas son las fechas de feriados y días no laborables contempladas en el calendario oficial del 2026:

Enero: 1, Año Nuevo (feriado inamovible). Febrero: 16 y 17, carnaval (feriados inamovibles). Marzo: 23, día no laborable con fines turísticos; 24, Día Nacional de la Memoria por la verdad y la justicia (feriado inamovible). Abril: 2, Día del Veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable); y 3, Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo: 1, Día del trabajador (feriado inamovible); y 25, Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible). Junio: 15, Paso a la inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable); y 20, Paso a la inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio: 9, Día de la Independencia (feriado inamovible); y 10, día no laborable con fines turísticos. Agosto: 17, Paso a la inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable). Octubre, 12, Día del Respeto a la diversidad cultural (feriado trasladable).

Noviembre: 23, Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable). Diciembre: 7, Día no laborable con fines turísticos; 8, Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible); y 25, Navidad (feriado inamovible).

Con estos datos los jujeños ya pueden programarse para viajar todo el año.