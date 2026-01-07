Se creó en Jujuy el Ministerio de Minería

El Gobierno de la Provincia de Jujuy concretó la creación del Ministerio de Minería, con el posicionamiento ayer de José Gómez, designado como nuevo ministro, en reconocimiento al trabajo articulado que ejerció dentro del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción.

El surgimiento de la nueva unidad, ya había sido anticipada por el gobernador Carlos Sadir, y según había expresado, se trata de una decisión estratégica para consolidar el crecimiento sostenido de la actividad minera y reafirma su rol central dentro del modelo de desarrollo productivo provincial.

En este sentido, ayer el mandatario provincial agradeció a José Gómez, por asumir el desafío y valoró su experiencia previa en el área. Asimismo, remarcó que la minería ha crecido significativamente en participación del PBG (Producto Bruto Geográfico), inversión y generación de empleo, especialmente en la región de la Puna.

Sadir también agradeció al ministro de Producción, al jefe de Gabinete, y al gabinete en general por el acompañamiento en esta decisión, reafirmando el compromiso del gobierno con el crecimiento del sector minero y su impacto positivo en el progreso de Jujuy.

JOSÉ GÓMEZ | ASEGURÓ QUE SE TRABAJARÁ EN MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA.

En tanto, Gómez, afirmó que el nuevo Ministerio de Minería se inaugura como una decisión política de alto impacto que jerarquiza el trabajo iniciado en 2015 en el sector minero. Resaltó que no implica mayor burocracia, sino elevar al rango ministerial una actividad clave que hoy representa el 10% del Producto Bruto Geográfico de la provincia. Además, hizo hincapié en los objetivos principales de la gestión a desarrollar: continuar con políticas de transparencia, control y modernización; digitalización de trámites mineros para agilizar procesos; y brindar mayor seguridad jurídica a las inversiones.

El flamante jefe de la cartera minera valoró que con esta decisión política se reafirma que la minería es un sector pujante y estratégico para el desarrollo económico provincial. Puso de relieve que se mantendrá el diálogo con las comunidades aborígenes con el objetivo de priorizar el trabajo continuo y aunar esfuerzos en el crecimiento de la región donde se asientan las empresas que trabajan en la minería.

Asistieron también al acto que se concretó en el Salón de la Bandera, el vicepresidente primero de la Legislatura, Mario Fiad; el Presidente de la Corte Suprema, Federico Otaola; miembros del alto tribunal jujeño; el Jefe de Gabinete, Freddy Morales; ministros del Poder Ejecutivo; y familiares del nuevo funcionario.

Consolidación de una matriz productiva

Al respecto de la asunción, el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, destacó que la creación de esta nueva cartera "es el resultado de un trabajo planificado y sostenido, que acompaña la evolución que tuvo la minería en Jujuy en los últimos años".

"El sector minero recuperó su protagonismo histórico y vuelve a posicionar a la provincia como un actor central a nivel nacional, como ocurrió hace más de dos décadas cuando Jujuy era reconocida como la capital nacional de la minería", expresó el funcionario.

"La minería es uno de los sectores que mayor valor agregado y generación de exportaciones aporta a Jujuy, y su fortalecimiento nos permite, al mismo tiempo, dar impulso a otros sectores estratégicos de la economía jujeña, diversificando la producción y ampliando las oportunidades de desarrollo", afirmó.