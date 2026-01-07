25°
7 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Agua potable
verano
Desarrollo Productivo
PRIMERA NACIONAL
PERICO
El Tribuno de Jujuy
Torneo Regional
Venezolanos
salud
PERICO
Agua potable
verano
Desarrollo Productivo
PRIMERA NACIONAL
PERICO
El Tribuno de Jujuy
Torneo Regional
Venezolanos
salud
PERICO

DÓLAR OFICIAL

$1490.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1520.00

3884873397
PUBLICIDAD
PROPUESTAS PARA EL VERANO

Guía urbana para aprovechar el tiempo libre en esta capital

Datos concretos para una jornada entretenida descubriendo la ciudad.

Miércoles, 07 de enero de 2026 00:00
CONSEJO | UNA VISITA A LA BODEGA ANTROPO WINES ES IDEAL EN ESTA TEMPORADA.

Las familias y los visitantes a esta ciudad, disponen de múltiples y atractivas propuestas para disfrutar del verano y aprovechar de la mejor manera el tiempo libre en estas vacaciones.

La Asociación de Guías realiza visitas guiadas por el Centro histórico partiendo desde la plaza Belgrano, los lunes, martes y jueves desde las 20, y los sábados a las 11 y 12; contacto 388 4795101; y el Circuito del arte, todos los días desde las 16, contacto 388 4411891.

También se puede visitar el Parque botánico municipal "Barón María Schuell" de lunes a domingo entre las 9 y 17; las Termas de Reyes; Los coaties eco parque, de martes a domingo de 9 a 19, contacto 388 4106983; y La maroma, que ofrece cabalgatas para todas las edades, contacto 388 4880682.

En el Mercado 6 de Agosto el fin de semana se hace los Viernes culturales entre las 21 y 0; el enoturismo también tiene su lugar, visitando la Bodega Antropo Wines, en Altos de la Viña los martes a viernes de 10 a 13 y de 15.30 a 21; y los sábados y domingos de 16.30 a 21.

El Paseo de los artesanos es también una linda opción, todos los días de 9 a 13 y de 17 a 21; para salir de noche están las peñas en Salta 911, Güemes 759, Ramírez de Velazco 253, Necochea 154, Independencia 553 y San Martín 647.

Otro recorrido que se puede hacer es por lo museos, el Cabildo de Jujuy (Belgrano 493), martes a domingo de 9 a 19; Museo Histórico Provincial (Lavalle 256), martes a viernes de 8 a 19 y sábado, domingo y feriado de 9 a 19; y Museo de bellas artes (Urquiza 410), de lunes a viernes de 8.30 a 12.30 y de 16.30 a 20.30.

Otro circuito es el Parque lineal Xibi Xibi y el Ecomuseo - Leyendas urbanas en el cementerio El Salvador, miércoles y viernes a las 19.30, reservas al 388 4411891.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD