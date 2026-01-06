27°
Danza
Agua potable
PERICO
Orán
Chubut
barrio Belgrano
Reyes Magos
Lionel Messi
Jubilados
vacaciones
CASA DE GOBIERNO

José Goméz es el nuevo Ministro de Minería de Jujuy

En el Salón de la Bandera se realizó el acto de jura del nuevo Ministro de Minería, con la presencia de autoridades provinciales, funcionarios del Ejecutivo y referentes del sector minero.

Martes, 06 de enero de 2026 19:13
EL INGENIERO INDUSTRIAL JOSÉ GOMÉZ ASUMIÓ COMO NUEVO MINISTRO DE MINERÍA.

En el Salón de la Bandera se realizó el acto de jura del nuevo Ministro de Minería, con la presencia de autoridades provinciales, funcionarios del Ejecutivo y referentes del sector minero.

La ceremonia se desarrolló a partir de las 18 y formó parte de la agenda institucional del Gobierno provincial, destacándose la relevancia del área minera como uno de los pilares del desarrollo productivo de la provincia.

El gobernador Carlos Sadir tomó juramento al Ingeniero Industrial José Gabriel Gómez. quién asumió con responsabilidad el cargo de Ministro de Minería.

Sadir expresó su agradecimiento y destacó la importancia de la creación del nuevo ministerio, señaló que significa más trabajo para el sector y el crecimiento productivo de la provincia.

 "Quiero agradecer a José por asumir este nuevo desafio para seguir trabajando en toda la materia de la minería". 

Durante el acto, se puso en valor el compromiso de continuar impulsando políticas orientadas a una minería responsable, sostenible y generadora de empleo, en articulación con las comunidades y el sector privado.

"Transparencia, Control y Modernización"

El nuevo Ministro de Minería de la provincia, comentó que su gestión se enfocará en la "transparencia, control y modernización" del sector minero. Además comentó que se va a trabajar en la digitalización de los tramites.

Finalmente mostró su compromiso con el trabajo en conjunto con las comunidades.


 

 

